El ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, aseguró que los tuits de autoridades de Gobierno que han salido a la luz durante esta semana, son parte de su historia, pero que se dieron en un contexto y que no quiere decir que ahora piensen lo mismo.

Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social, aseguró que tampoco pueden renegar de su pasado, por los antiguos tuits que realizaron autoridades que hoy se desempeñan en el Gobierno, y que han salido a la luz pública durante esta semana.

Uno de estos casos fue el del ministro de Economía, Nicolás Grau. El 05 de febrero de 2021, a través de la red social Twitter, el ministro publicó: “Pacos asesinos. El pueblo tiene todo el derecho a odiarles”.

En 2020, Grau publicó “Pacos criminales y asesinos. Espero que todos ustedes y sus jefes políticos paguen alguna vez por todo el daño causado”.

Otro caso es el de la ministra de las Culturas, Julieta Brodsky, quien el 30 de enero de 2020 se refirió a los carabineros como “pacos asesinos”. “Ya no puedo ver más videos de pacos y milicos golpeando y matando gente. Que horror ctm!”, consignó en otro tuit.

Ministro Jackson por los tuits de autoridades

En conversación con CHV Noticias, Jackson señaló que “los contextos es importante tenerlos en consideración cuando se analiza lo que cada una de las personas dijo, yo me imagino que las personas que están en la casa han dicho muchas veces cosas en las que, mirado en retrospectiva dicen ‘chuta, quizás no debí haber dicho eso’, o quizás si lo dije, tenía un contexto y ya no pienso lo mismo"”.

“Es nuestro historial, tampoco vamos a renegar de nuestro pasado, lo importante es qué estamos haciendo en el presente y qué vamos a hacer hacia el futuro”, enfatizó el ministro de Desarrollo Social y Familia.

Jackson agregó que buscar desacreditar al Gobierno por cosas que se dicen, es algo rebuscado.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, durante este viernes también se refirió a la polémica por las antiguas publicaciones de Grau, y llamó a “sumarnos, más que a la polémica, sumarnos a las soluciones y al trabajo para combatir la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. A sumarnos en el reforzamiento al trabajo de las policías que estamos haciendo ahora”.

Por su parte, Nicolás Grau borró los antiguos tuits, asegurando que “uno no puede esconder lo que ha dicho en el pasado, pero entiendo que en la actualidad comentarios de ese tipo no contribuyen en nada y por eso he tomado esa decisión”.

También agregó que como Gobierno respaldan totalmente a Carabineros, manifestando que los tuits fueron en un contexto específico de mucha frustración.

“Lo que nosotros pudimos haber opinado previamente antes de ser autoridades no refleja lo que estamos realizando hoy como parte del Gobierno y justamente el tema de seguridad es uno de nuestros énfasis, lo estamos demostrando con hechos y apoyo al trabajo que realizan Carabineros hoy”, dijo la ministra de Cultura, respecto a sus publicaciones.