Hace unas semanas un grupo de parlamentarios (PDG, independientes y republicanos) tomó otro camino y creó una mesa paralela al acuerdo constituyente tras acusar “exclusión” en el debate.

En tanto, para mañana está agendada una reunión de esta mesa con organizaciones de la sociedad civil, lo cual ha generado ciertas discrepancias entre algunos personeros.

En concreto, el senador Juan Castro (IND) está de acuerdo con recibir al líder del denominado Team Patriota, Francisco “Pancho Malo” Muñoz, mientras que el diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo dijo que ellos no comparten “la violencia” y que él no participará de esta reunión.

Recordemos “Pancho Malo” Muñoz se infiltró en el Congreso Nacional en Santiago, durante las conversaciones entre los partidos políticos para acordar un mecanismo para redactar una nueva Constitución.

El líder del “Team Patriota” fue expulsado por los funcionarios, tras acreditarse como prensa.

Incluso este grupo increpó hace algunas semanas a directivos de la UDI por su participación en el acuerdo constituyente.

“Traidor a Chile” y la “patria no se vende”, fueron algunos de los gritos que recibió el senador de la UDI, Javier Macaya, mientras iba en su vehículo.

“Tenemos que escucharlos a todos”

Frente a esto, Castro dijo que “estamos escuchando a diferentes organizaciones de civiles, que tienen que ver con la gente. Francisco Muñoz es una persona que tiene una organización y nos ha pedido ser parte y exponer sus ideas”.

“Nosotros estamos para escuchar las diferentes opiniones de todas las organizaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, no tiene nada de malo invitarlo”, señaló el senador independiente.

El parlamentario dijo que el líder del Team Patriota “es una persona que tiene una inquietud y obviamente que la hace sentir. Nosotros como mesa parlamentaria que estamos organizando, tenemos el derecho a escucharlos”.

Castro comentó que enviaron una invitación abierta a varias organizaciones para que puedan exponer sus puntos de vista.

Por otro lado, el senador dijo que “la verdad yo no le conozco ningún prontuario” a Francisco Muñoz, agregando que “para mí es un chileno más”.

“Cuando las personas no son escuchadas reaccionan mal. A Francisco no sé si lo han escuchado o no, pero yo soy uno más de este grupo de senadores y lo voy a escuchar”, manifestó el legislador.

La reunión anunciada por Castro se realizará mañana jueves a las 10:00 en el exCongreso Nacional.

En esta línea, el diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri escribió en Twitter que “solo les faltan las Kalilas y las mojojojo en la mesa paralela del proceso constituyente”.

Diputado Oyarzo por posible exposición de “Pancho Malo”: “Creo que es un grave error”

Por otro lado, el diputado del PDG, Ruben Oyarzo dijo que ellos no están organizando nada en la mañana y que no están en esta mesa.

“No compartimos la violencia, no compartimos la funa, no compartimos que se pase gente como periodista, siendo que no son periodista”, precisó el parlamentario.

A esto agregó que ellos “están organizando une mesa bilateral en la tarde con organizaciones civiles, con el mundo evangélico, con las pymes”.

Oyarzo dijo que “se enteró por la prensa” de la reunión que anunció Castro y lo “encuentra lamentable”.

“Creo que es un grave error que están cometiendo. Nosotros no vamos a validar esto con gente que lo único que quiere es torpedear este proceso”, fustigó el diputado del PDG.

En tanto, dijo que en la mesa oficial de la mañana va a participar el presidente del PDG y la jefa de bancada, mientras que ellos van a tener una reunión bilateral con organizaciones en la tarde.