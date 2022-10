El diputado Jaime Mulet (FRVS) conversó este jueves con el programa Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, donde acusó una persecución política a raíz de la orden de detención que se interpuso en su contra por no asistir a su audiencia de formalización, pero a la que finalmente se presentó.

Recordemos que el parlamentario de la región de Atacama es acusado por los delitos de cohecho y soborno. Además, se está pidiendo su desafuero para poder decretar medidas cautelares.

“Si tú revisas el diario La Tercera el día sábado, el fiscal nacional Abbott dice ‘hemos pedido el desafuero del señor Mulet’. El desafuero es algo que estaba pidiendo yo para tener una especie de control con una Corte, para que revisen una formalización que quería hacer en mi contra el Ministerio Público por una investigación que ya lleva más o menos cinco años en mi contra”, explicó Mulet.

Luego el diputado comentó que hoy día había una audiencia y no se presentó porque ya habían pedido su desafuero.

“Yo no tengo ningún problema en presentarme (…) sino quieren hacer uso de mi fuero que lo tengo por diputado, yo me someto a la justicia como cualquier chileno y que me formalicen”, detalló el parlamentario.

“Hay una mafia en Atacama”

“Arman esta trama entre la Fiscalía yo creo que poniéndose de acuerdo con el juez, yo creo que pensaban que no me iba a presentar. Me presento frente al abuso desembocado de fiscales -no todos- algunos del Ministerio Público de Copiapó que han hecho conmigo, que soy parlamentario. Yo he querido usar el fuero para que lo vea la Corte, el abuso que están haciendo en mi contra”, señaló el legislador.

Después comentó que hoy lo formalizaron, pero que “seguirá denunciando el abuso de estos fiscales. La semana pasada hice una denuncia al nuevo fiscal nacional cómo han construido un caso en mi contra, una especie de mafia que hay en Atacama entre ellos”.

“Yo no tengo ninguna responsabilidad penal, no he cometido ningún delito”, reiteró Mulet.

El diputado aclaró que cuando habla de mafia se refiere “al entendimiento que hay entre los fiscales, no todos. Pero el fiscal regional era amigo del fiscal jefe de Copiapó que iba a ser el fiscal regional y no lo fue, porque tenía otros problemas, sanciones administrativas (…)”.

Revisa la entrevista completa acá