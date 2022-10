La tormenta política que desató ayer el diputado Gonzalo de la Carrera (IND) está lejos de amainar.

Este jueves, la polémica sumó un nuevo episodio que involucró al Gobierno en la voz de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.

La periodista apuntó directamente al Partido Republicano, que el martes 30 de agosto expulsó a de la Carrera de su bancada horas después que el ingeniero comercial golpeara al vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda (Radical).

No obstante, actualmente, De la Carrera sigue siendo parte de dos comisiones, la de Minería y Energía junto a la de Economía.

Aquello ocurre en línea con el acuerdo administrativo visado en la Cámara, el que le entregó un puesto al legislador al pertenecer a una bancada, en este caso la republicana.

Así, Orellana también emplazó al Congreso, su actuar y la falta de acciones respecto de De la Carrera, que en poco más de seis meses ha hecho más noticia por sus controversias que por su labor parlamentaria.

La ministra acusó que sus dichos, como los lanzados ayer contra Emilia Schneider (Comunes), ofenden a padres y madres de personas trans, sosteniendo un mensaje de odio peligroso que no debe diseminarse.

“Lo que sabemos es que cada dos semanas más o menos apunta contra alguien y lo ofende, esa es su agenda”, partió.

“Dijeron que lo echaban de la bancada. Ahí sigue ocupando espacios en comisiones que derivan de estar en la bancada”, agregó.

“Ha pagado dos multas, entonces lo que nos preguntamos como ministerio es cuánto tienen que aguantar las parlamentarias para que sus pares tomen medidas en el asunto”, consultó.

Aquí está lo que dije en sala. Mientras todos están en la parada de lo políticamente correcto yo prefiero defender a los chilenos que no quieren la deconstrucción de la agenda 2030. Si quieren escandalizarse háganlo . Pero con los niños no se metan . pic.twitter.com/7NXKA0zyA3

El golpe de De la Carrera a Sepúlveda originó un proyecto de reforma constitucional para cesar de su cargo a parlamentarios que cometan actos de violencia.

Horas después que De la Carrera llamara mentirosa a Schneider por hablar del derecho a abortar y menstruar, sin poder hacerlo por ser trans, el Gobierno anunció su intención de darle una urgencia a la iniciativa.

Con eso la ministra Segpres Ana Lya Uriarte quiso, en nombre de La Moneda, dejar en claro que el Ejecutivo no admite la discriminación, la violencia, ni el maltrato.

No obstante, al cierre de esta edición, la cartera todavía no da a conocer qué tipo de urgencia entregará.

La medida fue presentada desde la bancada de diputados del Partido Socialista (PS).

A la espera de su debate, todavía hay varios puntos sin definir, como cuál será la violencia a castigar.

Este jueves el diputado Jaime Naranjo (PS), uno de los que presentaron la idea, reconoció que el texto tiene una debilidad. ¿Cuál sería? El mecanismo de reemplazo.

De volverse ley la medida, a su juicio, el destituido debería ser sucedido por alguien de su mismo partido “para no alterar la voluntad democrática”.

Pero a eso se suma otro problema: ¿quién decide una destitución?

El propio Naranjo piensa que debería ser un organismo externo, como la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, sobre un informe emanado desde una Comisión de Ética.

La Comisión de Ética de la Cámara se reunirá pronto, y de oficio, para analizar nuevamente un caso que involucra a Gonzalo de la Carrera.

Consultado esta jornada el presidente de la instancia, el diputado Nelson Venegas (PS), dijo no acordarse en qué causa van con su par, en poco más de seis meses de gestión.

De la Carrera dice que yo miento porque no puedo abortar ni menstruar. Lo tengo clarísimo, soy una persona trans ORGULLOSA. Eso no me impide ser feminista y luchar por lo que creo justo: los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. El diputado sólo promueve odio.

— Emilia Schneider (@emischneiderv) October 5, 2022