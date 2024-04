Karol Lucero respondió a las duras críticas que emitió Faloon Larraguibel esta semana en el reality Ganar o Servir. Allí, su expareja recordó el supuesto acto sexual que el influencer habría cometido mientras conducía un programa radial en vivo.

Si bien estos hechos se remontan al 2018, Larraguibel volvió a sacarlo a flote en el programa, donde comentó que “lo que hizo, de estar conduciendo su programa de radio mientras estaban haciéndole otra cosa. Esa hueá (sic) no puede ser. Él un hombre inteligente”.

Ante estas palabras, Lucero no se quedó callado y abordó el tema este jueves durante su programa Un día más, donde apeló a la educación y a no hablar de las personas a sus espaldas.

“De verdad, Chile necesita mejor educación, pero educación de esa que viene de la casa. A mí me enseñaron algo que no se aprende en la universidad, ni en un doctorado: yo nunca hablo de personas que no están en un lugar“, planteó.

“En un reality show donde hay 15 participantes, con un casting extraordinario, ¿por qué tienen que hablar de la vida de otra persona que no está?“, interpeló.

Asimismo, Karol Lucero aseguró que nunca se ha referido a Faloon en malos términos: “Cuando a mí me han preguntado en estos 12 años que ya no estoy junto a Faloon, jamás me refiero a ella, ni a sus situaciones, ni nada”.

“La última vez que me referí a ella era para condenar un acto de violencia que vivió, que es un acto condenable por cualquier persona y es la única vez que he hablado en 12 años”, sentenció.