Una nueva polémica envuelve al diputado Gonzalo de la Carrera (IND), esta vez al emplazar directamente a la diputada Emilia Schneider (Comunes).

El legislador encendió los ánimos este miércoles en la Cámara en medio de una discusión en Sala sobre la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones.

Allí el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) aseguró que el presidente Gabriel Boric quiere robarse los fondos de pensiones, algo que desató la molestia de la oposición.

En medio de la batahola, Schneider indicó que a su parecer la “Asociación de AFP no es tan buena con los números como dice Gonzalo de la Carrera”.

Del otro lado, De la Carrera pidió la palabra y aseguró que Schneider no podía hablar de mentiras porque, según su condición de persona trans, ella no puede hablar de aborto, porque no puede tener hijos, ni tampoco de menstruación.

En ese momento la segunda vicepresidenta, la diputada Claudia Mix (Comunes), le cortó el micrófono al legislador y suspendió la sesión en medio de tonos alzados y gritos.

Tras la suspensión se realizó un punto de prensa con Schneider y más parlamentarios, donde surgieron ideas como la necesidad de contar con un test psicológico en la Cámara, querellas, pedir su desafuero o derechamente su expulsión.

Aquello luego de semanas con varias polémicas a su nombre: por ejemplo la agresión a uno de sus pares, con lo cual acumula tres envíos a Comisión de Ética y dos multas con el 15% de su sueldo.

De La Carrera también tuvo su propio punto de prensa, donde defendió sus dichos y trató de feminazis a las diputadas que salieron a criticarlo.

Tras criticar la ideología de género, De la Carrera lanzó algo que indignó a legisladores presentes: “me parece gratuito el escándalo que ustedes las feminazis han hecho acá en el hemiciclo, eso las ofende”.

“Les da vergüenza que haya alguien que venga al Congreso a decirles que su agenda no es la de los chilenos, la agenda feminista ultra no es de todos los chilenos. Aquí no hay odio”, cerró.