A inicios de septiembre ingresó a la Corte Suprema una solicitud de detención y extradición en contra de Héctor Hernán Ruiz Herrera, condenado a presidio perpetuo en 2015 por el asesinado del policía Víctor Fabián Garro, en la provincia de Neuquén, Argentina. Un mal cómputo de pena le permitió ser “extrañado” a Chile, es decir, ser expulsado de territorio trasandino al tener cumplida la mitad de su pena. No cumplía con el requisito. Fue detenido el mismo día en que se cumplen ocho años desde la muerte del ex inspector.

Dice el dicho que no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Y es justamente el caso. Esta mañana fue detenido en la ciudad de Temuco el chileno Héctor Ruiz Herrera, quien era buscado por la Policía de Investigaciones (PDI) luego de ser solicitada su captura y posterior extradición a Argentina.

Detectives de la Oficina Central Interpol de la PDI apresaron, aproximadamente, a eso de las 10:30 a.m. a Ruiz Herrera, condenado a presidio perpetuo por el asesinado del policía Víctor Fabián Garro en la provincia de Neuquén, Argentina, hecho ocurrido el 5 de octubre de 2014.

Coincidencia o no, la captura de Ruiz Herrera se dio el mismo día que se cumplen ocho años de la muerte del inspector Garro. Un error de la justicia neuquina le permitió al nacional ser “extrañado” a Chile, es decir, ser expulsado de territorio trasandino al tener la mitad de su pena cumplida. No obstante, no cumplía con el requisito.

La historia de Garro, dada a conocer por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, la reveló el diario La Mañana de Neuquén en julio de 2021. Fue el periodista Guillermo Elía quien sacó a la luz los errores del proceso que terminó con Ruiz Herrera ingresando al país por el paso Pino Hachado, a la altura de Temuco, región de La Araucanía.

“Se pidió el cómputo de pena. Esto lo hace un asistente letrado de la Fiscalía de Ejecución, y lo que determinó es que saliera. Nadie entiende por qué cometió semejante error, el asistente letrado es Carlos Caroselli quien se jubiló al mes, lo cual es llamativo. Al mes de que ocurrió ese error, nadie le hizo un sumario y se le dio el beneficio de la jubilación, que finalmente se le otorgó en octubre del año pasado”, confidenció el profesional.

El negligente actuar de la justicia trasandina motivó el ingresó de una orden de detención y extradición desde el vecino a la Corte Suprema, luego del envío de una nota del embajador Rafael Bielsa a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola. “Este caso fue elevado a juicio popular por habérsele endilgado al Sr. Héctor Hernán Ruiz Herrera un delito contra la vida, un delito de abuso de armas y un delito contra la seguridad pública”, señala el texto.

Ruiz Herrera, quien cometió el delito junto a su padre, Emilio Ruiz Valdebenito, fue condenado a presidio perpetuo, es decir, a 35 años de cárcel por el asesinato de Garro, castigo que cumplía en la Unidad de Detención Nº 11, también llamada “U 11”, ubicada en el parque industrial de Neuquén. Recién en 2029 Ruiz Herrera cumplirá la mitad de su sentencia.

Ingresada la solicitud a la Corte, era el turno de la PDI, quien esta mañana concretó la detención. “A Chile llegó hace menos de un mes la solicitud de extradición, que llega a la Corte Suprema y se la encarga a la Oficina de Interpol Santiago, cuyo equipo de captura de prófugos primero ubica a esta persona y luego la detiene”, explica el prefecto Maximiliano Mac-Namara, jefe de la Oficina Central Nacional Interpol Santiago.

El funcionario, además, detalla que Ruiz Herrera “sale de Argentina y entra a Chile de manera formal al haber sido expulsado, cierto, se reintegra acá en Chile y él estaba efectivamente cumpliendo o trabajando formalmente, puesto que para su entendimiento él había cumplido la mitad de la pena y era una concesión judicial que él se mereció, que la justicia se lo otorgó. Él no se escapa de Argentina, él pasa por un paso fronterizo controlado por la PDI”.

El futuro del chileno ahora depende de la justicia. “Él es puesto a disposición de la Corte Suprema, la instancia judicial que ordena su captura y es en el juicio de extradición donde la justicia chilena determinará si se concede la extradición o no, eso puede pasar en unos meses”, cerró Mac-Namara.