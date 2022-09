La diputada y jefa de bancada del Partido Republicano, Chiara Barchiesi, negó un supuesto vínculo entre el Team Patriota, liderado por Francisco Muñoz o más conocido como “Pancho Malo”, y su partido.

Esto, a raíz del “encontrón” que tuvo el exlíder de la Garra Blanca condenado por homicidio, y el presidente y senador de la UDI, Javier Macaya, durante la mañana del domingo pasado por sumarse al diálogo por una nueva Constitución.

“Traidor a Chile” y la “patria no se vende”, fueron algunos de los gritos que recibió el parlamentario mientras iba en su vehículo.

Horas más tarde fue el turno de la exdiputada María José Hoffmann, secretaria general de la UDI, quien atravesó una situación similar cuando ingresaba a una actividad en el Teatro Municipal de Las Condes.

Cabe mencionar que incluso el excandidato presidencial, José Antonio Kast, condenó el actuar del grupo, por lo que Muñoz lo acusó de desleal y afirmó que el Team Patriota trabajó gratis para su campaña contra el actual presidente, Gabriel Boric.

En conversación con Tele13 Radio, la diputada Barchiesi fue consultada sobre la relación entre “Pancho Malo” y el Partido Republicano, donde aseguró que “ninguno de nosotros ha trabajado con él. Naturalmente que es una persona que participa activamente en la calle y por ende es común verlo. Cuando fui a la reunión en el exCongreso Nacional (…) estaba afuera, entonces naturalmente uno lo ve constantemente pero ninguno de nosotros ha trabajado con él”.

Así también dijo que “las fotos que se han visto (…) hay muchas personas que tenemos muchas fotos con muchas personas (…). No hay ningún vínculo laboral ni actual ni pasado tampoco”.

Incidente con el senador Javier Macaya

Recordemos que el incidente entre el Team Patriota y el senador Javier Macaya ocurrió cuando el líder de la UDI llegaba a Canal 13 para participar del programa Mesa Central.

Al ser consultada sobre si es violenta la maniobra que realizó este grupo, Barchiesi cree que “en este caso el senador probablemente se sintió bastante incómodo y por lo mismo yo tiendo a respetar, por muchas diferencias que pueda tener con él, la situación que él vivió (…). Son acciones que la idea es que podamos ir superando como país y creo que el desafío que tenemos ahora es de volver a unirnos y no seguir polarizándonos”.

“Yo creo que hay que preguntárselo más a Macaya que a mí que no estaba ahí (…). Yo creo que no está bien, que es algo que hay que evitar de todas maneras (…) Yo no estaba ahí, entonces me pasa que siento que no tengo que hablar en base a las postverdades”, añadió la jefa de bancada del Partido Republicano.

También manifestó que respeta “mucho la opinión de la persona que lo vivió, si a mi me hubiese pasado, probablemente estaría muy molesta (…). La funa no corresponde en ningún caso”.