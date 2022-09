BioBioChile es el primer medio latinoamericano en unirse a gigantes de la tecnología y las comunicaciones como Adobe , Twitter y The New York Times , a fin de combatir la desinformación mediante CAI, una poderosa tecnología abierta de procedencia de contenidos digitales con amplio apoyo en Estados Unidos y Europa.

La desinformación y las ‘fake news’ se están convirtiendo en un problema creciente para las democracias y sociedades del mundo. Con millones de mensajes publicados cada segundo en diferentes plataformas, reconocer si un texto, imagen o video es real puede marcar la diferencia entre inculpar injustamente a alguien, apoyar o desestimar una causa, decidir tu intención de voto, incentivar la violencia y, en casos extremos, poner en riesgo la vida de las personas.

Aunque algunos medios intentan verificar la autenticidad de la información con la mayor celeridad posible, esta aproximación requiere avanzar hacia un sistema que permita a cualquier persona ver el origen de, y los cambios hechos a, cualquier fotografía, video u otro contenido digital antes de su publicación.

Bajo esta premisa nace Content Authenticity Initiative (CAI), la cual busca generar un estándar abierto entre empresas de hardware, software, redes sociales, agencias y medios de comunicación para “firmar” digitalmente el contenido, poniendo en manos del público los datos necesarios para determinar si la información fue producida o manipulada, eventualmente con malicia, para distorsionar la verdad.

Impulsada en un inicio por la empresa de tecnología Adobe, la red social Twitter y el periódico estadounidense The New York Times, actualmente cuenta con 800 miembros en todo el mundo, de la talla de Microsoft, Qualcomm, Nvidia, Nikon, Reuters, Associated Press, BBC, The Washington Post o The Wall Street Journal.

Fiel a su compromiso de veracidad con nuestros auditores y usuarios que le ha permitido ser reconocida durante 6 años consecutivos como el medio de comunicación con mayor credibilidad de Chile por el Instituto Reuters y la Universidad de Oxford, Bío Bío anuncia su compromiso con CAI, siendo el primer medio de comunicación de América Latina en adoptar esta tecnología.

“En los 56 años de existencia de nuestro medio siempre hemos tenido como eje central nuestra independencia y la confianza que tiene la audiencia en nuestras noticias. A medida que la tecnología avanza y abre usos cada vez más sofísticados para manipular contenidos, celebramos iniciativas como CAI que entregan a los usuarios un sistema sencillo bajo el cual certificar su veracidad”, explica Nibaldo Mosciatti, Jefe de Prensa de Bío Bío Comunicaciones.

CAI usa un protocolo de seguridad encriptado que despliega el historial del contenido al usuario con sólo pulsar un ícono. En caso de haber sido manipulado, este le mostrará los cambios de realizado. El estándar es gratuito y abierto, pudiendo sumarse cualquier proveedor de tecnología o contenidos que desee ayudar a proteger a sus usuarios.

Desde Nueva York, Santiago Lyon, director de Promoción y Educación de CAI, manifestó su alegría de contar con BioBioChile como nuevo socio, abriendo campo en Latinoamérica.

“Damos la bienvenida a BioBioChile a la comunidad de la Iniciativa de Autenticidad de Contenidos (CAI) y esperamos poder trabajar juntos para combatir la desinformación, implementando esta tecnología innovadora, que pondrá en manos del público la información que necesita para evaluar la credibilidad de contenidos digitales”, aseguró.

“Nos complace que un líder en el espacio de noticias generales de Chile sea el primer socio de esa característica en sumarse a nuestra campaña para lograr el apoyo en América Latina a este esfuerzo, que ya cuenta con 800 socios en el resto del mundo”, concluyó Lyon.