Sólo un 34,25% de las mesas receptoras de sufragios se constituyeron este sábado, según cifras del Servicio Electoral. Desde el organismo se mostraron confiados en que los vocales llegarán este domingo para llevar a cabo el plebiscito. De todos modos, recordar que quienes no se presenten arriesgan multas de entre 8 y 12 UTM.

El presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, informó que sólo un 34,25% de las mesas de votaciones se constituyeron este sábado.

“De un universo de 38.472 mesas receptoras, se encuentran constituidas un total de 13.180 mesas, equivalente al 34,25%”, señaló la autoridad.

Una cifra algo superior se tuvo en el extranjero. De acuerdo a cifras del Servicio Electoral, se constituyeron 112 de 286 mesas, lo que se traduce en un 39,16%.

Sin embargo, Tagle aseguró que “estamos confiados de que mañana van a llegar (los vocales designados) y se van a constituir temprano”.

“Si no llegan mañana y no constituyen la mesa, obviamente serán denunciados y se arriesgan a una multa bastante más alta que no votar, que es entre 8 y 12 UTM”, agregó.

Cabe recordar que el plebiscito ya comenzó en Nueva Zelanda. A las 08:00 horas del domingo (16:00 del sábado 3 de septiembre en Chile) se abrió la primera mesa en aquel país, donde ya han votado algunas personas.

Mesas para el plebiscito: lo que necesitas saber para votar

Para tener en cuenta, las mesas de votación abrirán a las 08:00 horas y su funcionamiento se extenderá hasta las 18:00 horas.

Los vocales sólo podrán dar por concluido el proceso si no hay personas esperando en la fila. Si todavía hay electores con intención de sufragar, se deberá recibir el voto de todos ellos antes de proceder al cierre de la mesa.

Para votar no será necesario el Pase de Movilidad ni se medirá la temperatura al ingresar a los locales de votación.

¿Qué se necesita para asistir a los locales? Sólo presentar cédula de identidad o pasaporte. Además, debido a la pandemia por covid-19, se aceptarán documentos que estén vendidos a partir del 1 de octubre de 2019.