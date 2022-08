Tras la controversial franja del Rechazo emitida este domingo en cadena nacional, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, condenó que se trate de un mensaje que “llama a no denunciar los hechos de violencia contra la comunidad LGBTQ+”.

Recordemos que dicho registro muestra el testimonio de un hombre que ejerció el comercio sexual, y que fue baleado con una escopeta por parte de un cliente que le debía dinero. El joven relata que no quiso denunciar a su agresor “por amor”, comparando el sentimiento con lo que Chile debiese sentir al rechazar la propuesta de nueva Constitución.

“Si en Chile nos quisiéramos más, no aprobaríamos el texto que escribió la Convención Constituyente (…)El día del accidente me dispararon con una escopeta, un cliente que me debía plata. Yo le fui a tocar el timbre a su casa”, comienza.

“Yo me iba yendo a mi auto y sale este cliente con su hijo (…)Ni siquiera sentí el dolor de esos balazos, mientras me estaban destruyendo mi cuerpo. Me tuvieron que sacar huesos, estaba solo, me miraba en el espejo y no me reconocía (…)Al final no denuncié al cliente“, es parte del testimonio.

Al respecto, la ministra Orellana fue enfática en afirmar que “nuestro país ha hecho esfuerzos consistentes desde el 2013 por aumentar la representación jurídica para la población LGBTQ+ ante denuncias de agresión, discriminación, ante precisamente la promulgación de la Ley Zamudio”.

“Creemos que es una señal preocupante el que se llame a no denunciar, porque precisamente las cifras que manejamos es que las personas de la disidencia no se atreven a denunciar, por temor a la discriminación o porque no saben que es un delito lo que enfrentan”, dijo.

“El llamado desde el Gobierno es a que denuncien”

En esa línea, la jefa de la cartera catalogó como preocupante el hecho de relativizar agresiones tan graves -aunque sean ficcionadas- como una que pudo haber terminado en un homicidio, tal como los disparos en contra de la persona que entrega el testimonio para la pieza audiovisual.

“Como Ministerio hemos dispuesto, ante la falta de institucionalizad para la comunidad diversa y disidente, un trabajo en conjunto, una mesa, y también una línea de representación jurídica en un convenio con el Ministerio de Interior”, aseguró.

“El llamado es a que denuncien. Este Gobierno quiere desarrollar los mecanismos de acogida en cuanto a la Comisión de Delito”, dijo. Agregó que “no hay ciudadanos de primera ni segunda clase por su orientación sexual o de identidad de género, todos tienen derecho a ser representados jurídicamente y que los delitos que sean cometidos en su contra sean perseguidos”.