El diputado Gonzalo Winter oficiará al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) tras la exhibición de una controversial pieza audiovisual, mostrada durante la noche del domingo como propaganda a favor del Rechazo.

Dicho registro muestra el testimonio de un hombre que ejerció el comercio sexual, y que fue baleado con una escopeta por parte de un cliente que le debía dinero. El joven relata que no quiso denunciar a su agresor “por amor”, comparando el sentimiento con lo que Chile debiese sentir al rechazar la propuesta de nueva Constitución.

“Si en Chile nos quisiéramos más, no aprobaríamos el texto que escribió la Convención Constituyente (…)El día del accidente me dispararon con una escopeta, un cliente que me debía plata. Yo le fui a tocar el timbre a su casa”, comienza.

“Yo me iba yendo a mi auto y sale este cliente con su hijo (…)Ni siquiera sentí el dolor de esos balazos, mientras me estaban destruyendo mi cuerpo. Me tuvieron que sacar huesos, estaba solo, me miraba en el espejo y no me reconocía (…)Al final no denuncié al cliente“, es parte del testimonio.

Alegoría de la violencia

Al respecto, el diputado Winter afirma que la pieza traslada la responsabilidad de la violencia hacia sus víctimas, “especialmente a las víctimas que hacen la denuncia para que el Estado de Derecho se imponga por sobre la violencia”.

El parlamentario, mediante una declaración en Twitter, afirma que el registro termina siendo una alegoría de la violencia, que invita a no denunciar este tipo de actos, es decir, a no hacer justicia, en sus palabras.

“(…)Contrario a los valores que como patria hemos tratado de llevar adelante; establecer que la responsabilidad de la violencia es de quienes la ejercen”, dijo.

En esa línea, anunció que como diputado oficiará al CNTV para que expliquen “cómo fue que se consideró que esta pieza era apta en un horario para menores y si es posible que esta pieza siga apareciendo”.