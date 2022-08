Agrupaciones por el Apruebo y el Rechazo siguen desplegados en terreno, con miras al plebiscito del próximo 4 de septiembre.

Este viernes, representantes de La Casa Ciudadana por el Rechazo llegaron hasta la oficina de partes del Ministerio de Transportes para pedir que la movilización pública sea gratuita el día de la elección.

Por otra parte, diputados de RN se trasladaron a la Contraloría General de la República (CGR) par entregar dos requerimientos.

El secretario general de la colectividad, Diego Schalper, mostró preocupación por el cambio de domicilios electorales y señaló que van a potenciar las campañas informativas.

Por otra parte, dijo que estarán desplegados en la región Metropolitana la próxima semana, con el fin de defender las ideas que propone el Rechazo.

“Queremos transmitirle a los chilenos que pueden tener la tranquilidad que, de ganar el Rechazo, vamos construir una nueva y buena Constitución para Chile”, aseguró.

Apruebo duda de “mejoras sociales” de la derecha

En la vereda contraria, un grupo de comediantes hizo una donación de 17 millones de pesos al Apruebo.

Los voceros de esta opción agradecieron el aporte e hicieron cálculos respecto al dinero que han recibido. En ese sentido, dijeron que el Rechazo tiene $20 mil por cada $50 de ellos.

El diputado Vlado Mirosevic (PL) aseveró que el Apruebo es la única salida para los cambios. Asimismo, puso en duda la intención de la derecha de avanzar en “mejoras sociales”.

“Dudo que puedan tener un acuerdo respecto de cómo seguir. Lo más probable es que se escuden en que, como no hay acuerdo, no sigamos para ningún lado. (…) Desconfíen de aquellos que durante 30 años dijeron que no a las mejoras sociales en Chile”, sostuvo.

Estas declaraciones fueron emitida ad portas del cierre de las encuestas, que durante las últimas semanas han mostrado una ventaja del Rechazo de cara al plebiscito.