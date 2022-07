Durante la jornada de este martes, llegó hasta el Palacio de La Moneda el Consejo para la Transparencia (CPLT), a propósito de una actividad que se sostuvo con el Gobierno y otras entidades.

En la instancia estuvo presente el fiscal nacional, Jorge Abbott; el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en relación a la probidad y la transparencia.

El presidente del CPLT, Francisco Leturia, manifestó preocupación por el rol del presidente Gabriel Boric en la campaña de cara al plebiscito.

Según informó La Radio, Leturia nombró una minuta del comando del Apruebo que se dio a conocer por parte de algunos medios, y que tendría vínculos con el Ejecutivo.

“Por ejemplo, ayer salió en un medio de prensa una minuta del comando del Apruebo donde disponía una serie de cosas sobre el Presidente de la República, que parecen preocupantes”, indicó la cabeza del CPLT.

Así también dijo que “a mí como presidente del Consejo para la Transparencia no me minutea nadie (…) y me gustaría que él lo aclarara para que estuviéramos todos en tranquilidad, de que un comando no dispone de su tiempo”.

Cabe mencionar que se trata de una minuta que dio a conocer el medio Ex-Ante, que muestra cómo la agenda de campaña del Apruebo estaría vinculada a la agenda diaria que despliega el presidente Boric.

Ministro Jackson: “No existe ninguna minuta”

El ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, descartó tajantemente que exista una minuta en el Gobierno que los vincule al Apruebo.

Además, dijo que si existiera algún tipo de minuta esta sería principalmente de los comandos y no del Gobierno.

“No va a ser referencia, y nosotros damos la garantía porque es parte de nuestro trabajo. Y si es que así ocurriera poder sancionarlo y corregirlo, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna información que así ocurra, de que desde el Gobierno haya alguna minuta que haga referencia a alguna de las opciones en particular”, señaló el secretario de Estado.

Jackson recalcó que “lo descarto tajantemente, no existe ningún tipo de minuta que haya hecho referencia a esa cuestión”.

De todas formas, continúa la preocupación desde distintos sectores, como por ejemplo del Consejo para la Transparencia.

Francisco Leturia se refirió a lo anómalo de la situación actual, en la que se evidencia un vacío al no definirse un organismo independiente que se dedica a informar, más allá del Gobierno.

Asimismo, el representante del CPLT dijo que el Ejecutivo debería ser máximamente prudente porque nadie puede informar sin mostrar dónde está su corazón, y eso puede generar un daño institucional permanente.