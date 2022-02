"Aún estamos en el lado ucraniano, no es correcto lo que dijeron", dijo Carlos Mena, un chileno radicado en el país europeo que está siendo invadido por Rusia.

La tarde de este viernes, el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, confirmó que 5 familias chilenas ya cruzaron a Polonia desde Ucrania. Sin embargo, uno de lo nombrados por el jefe de Estado, indicó que aún no han traspasado la frontera.

Lo anterior ocurre en el marco de la invasión de Rusia al a territorio ucraniano, lugar en donde se encontraban 5 familias chilenas quienes habrían sido trasladadas luego de la acción de los cónsules y la Embajada de Chile en Polonia.

En conversación con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, Carlos Mena, aseguró que aún no han cruzado al país mencionado, sino que aún se encuentran en un bus comercial hacia el destino.

“Aún estamos en el lado ucraniano, no es correcto lo que dijeron. Aún estamos en Ucrania (…) Ya he mandado pruebas, hay un cuello de botella en la frontera que ha durado todo el día, aún no estamos en Polonia y hay incertidumbre de cuándo será así”, señaló.

Además, reiteró que “aún hay un nivel de riesgo”.

“Se supone que al llegar, desde la embajada van a coordinar un albergue, y de ahí cada familia verá si vuelve a Chile o no (…) Estoy en ucrania junto a un gran número de personas, estamos en incertidumbre, estamos sin movernos desde hace horas. Estamos en Radyvyliv”, explicó Mena.

En tanto, el chileno en ucrania dijo que presuntamente el ingreso a Polonia no sería requisito un examen PCR por la situación.

“En lo que se debería poner énfasis es sacar a los chilenos que están en la capital (…) Hay algunos que tendrían que llegar caminando a la frontera, no hay transporte”, reiteró.

