El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, salió este viernes a la calle para afirmar que se encuentra en Kiev para defender a su país de la invasión rusa.

“Estamos aquí, estamos en Kiev. Estamos defendiendo Ucrania”, dice el jefe de Estado en un corto video, en el que se le ve acompañado de sus asesores más cercanos.

Estos últimos son el primer ministro, Denys Shmyhal; el asesor de la Presidencia ucraniana, Mijaíl Podoliak; el jefe de la Oficina del Presidente, Andriy Yermak; y el líder de la fracción parlamentaria “El Servidor del Pueblo”, David Arahamiya.

“Estoy en la capital, mi familia también está en Ucrania”, recalcó Zelenski en la calle Bankova, delante de la Oficina del Presidente de Ucrania.

A través de este mensaje, el Mandatario desmintió los rumores que aparecen en redes sociales sobre su presunto abandono del país.

⚡️Ukraine’s Zelensky posts a new video of himself and his team outside the presidential administration in Kyiv’s government quarter after rumors in Russian media that he’d fled. “We are here. We are in Kyiv. We are defending Ukraine.” pic.twitter.com/bgHyrsbVFs

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022