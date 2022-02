José Miguel Ahumada asumirá como subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales del gobierno de Gabriel Boric.

Esta cartera estará a cargo de la abogada Antonia Urrejola, quien también estará acompañada de la doctora en Derecho Internacional, Ximena Fuentes.

Ahumada es independiente y cientista político de la Universidad Diego Portales con magíster en Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, y doctor en Estudios de Desarrollo por la Universidad de Cambridge.

Junto a esto, es académico de la Universidad de Chile en el Instituto de Estudios Internacionales y MSc en Estudios de Desarrollo, London School of Economics.

En 2019 publicó el libro The political economy of peripheral growth: Chile in the global economy. Palgrave Macmillan, Nueva York.