En la Comisión de Constitución del Senado se comenzó la discusión en particular del proyecto de ley de indulto a los presos del denominado estallido social. Pese al rechazo del Ejecutivo, este martes se declaró admisible sustituir el carácter legal por amnistía.

Lo anterior, pese al rechazo del Ejecutivo sobre esta propuesta del senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla.

La comisión declaró por 3 votos favorables y 2 en contra admisible este cambio.

El indulto sólo remite o conmuta la pena, pero no quita al favorecido el carácter de condenado para los efectos de la reincidencia. Mientras que la amnistía extingue por completo la pena y todos sus efectos.

Frente a esto, el presidente Sebastián Piñera, aseguró que están en contra de cualquiera de las dos, ya que es una mala señal para el país.

Sin embargo, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli emplazó a que los legisladores le hablen con honestidad a la ciudadanía ya que siempre el objetivo fue la amnistía.

Uno de los votos en contra fue del senador Rodrigo Galilea (RN), quien dijo que no está a favor, pero más allá de eso, no considera justo que la iniciativa no contemple a las fuerzas policiales.

Ante esto, el presidente de la Comisión, el senador Pedro Araya (IND-PPD) dijo que el actual proyecto no lo incluye, pero no se cerró a discutirlo.

Actualmente se necesitan 25 votos, es decir, se necesita la aprobación de senadores de derecha. Sin embargo, el senador de RD, Juan Ignacio Latorre, explicó que con la amnistía sería diferente.

La jornada del miércoles se continuará con la votación de las indicaciones y se espera que esta semana se despache y vote el proyecto que -según Gendarmería- beneficiaría a 144 personas.