El actual senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, publicó una carta dirigida a su partido, cuestionando y criticando su rol en la política actual. Respecto a su trabajo con el gobierno de Gabriel Boric, dijo que la DC no puede ser oposición de un programa al que apoyaron, pero no pueden ser parte de una coalición a la que no los han invitado.

El senador de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, hizo pública una carta dirigida a su comando en la que cuestiona el camino que están tomando, criticó el ánimo de cara a la elección de la nueva directiva y opinó del rol que opositor u oficialista que deben realizar con el próximo gobierno de Gabriel Boric.

Calificó la situación actual de la DC como “crítica” y probablemente en una “fase terminal”, basándose en los resultados electorales del pasado 21 de noviembre. Sin embargo, lo último empeora por “la incapacidad de los distintos grupos internos para darse cuenta y aceptar esta dolorosa realidad”.

Respecto a las elecciones fijadas para el próximo 23 de enero, para fijar una nueva directiva, dijo no entender la competencia que se desarrolla en la interna del partido.

“Una competencia como si se vivieran tiempos de normalidad, en vez de aceptar la dolorosa realidad para preguntarse: Qué Hacer”, expresó. Además añadió que se debe tener un solo consenso, que sea el de salvar al partido.

Habló en su carta también sobre que es deber de la DC “apoyar los cambios que el país demanda, y que se sustentan en los resultados pasados que colocaron en la jefatura del Estado al presidente Boric y su coalición”. Según sus palabras, aquellos cambios también son los de la Democracia Cristiana.

El destino de la DC y gobierno de Boric

En relación al apoyo al próximo gobierno, dijo que no pueden ser oposición a quienes apoyaron, pero tampoco pueden ser oficialismo. “Esto esto no significa entrar a formar parte de la coalición de gobierno, puesto que no somos miembros de ella, nadie nos ha invitado a sumarnos, ni menos corresponde autoinvitarnos a una casa que no es la nuestra, aunque tengamos muchas coincidencias programáticas”, sostuvo.

En ese sentido, dijo que lo que corresponde es colaborar y apoyar al nuevo gobierno desde la independencia del partido. “Incluso con la participación de cuadros calificados, a título personal, que el gobierno requiera para su trabajo”, añadió.

Eso sí, dijo que su apoyo dependerá de la gestión política y comportamiento abierto y dialogante del gobierno de Boric, “sin sectarismos de los partidos de coalición que le darán sustento”.

Por último, Huenchumilla aclaró que este escenario, abre una oportunidad política para que la Democracia Cristiana se reencuentre para construir un partido con identidad. “Porque está claro que, de acuerdo con el desarrollo actual del mundo y del camino recorrido con nuestros compañeros de ruta de la izquierda, no nos hemos mimetizado, y no somos lo mismo”, concluyó.

