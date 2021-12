Este lunes se inició el proceso de vacunación masiva a niños de entre 3 y 5 años, lo que pone a Chile a la vanguardia entre los países que han logrado vacunar a la mayor cantidad de población, según destacó el Gobierno.

Al respecto, el ministro de Salud, Enrique Paris, calificó como un avance muy importante, la inoculación de niños con Sinovac.

“Hoy día con este inicio de vacunas para niños entre 3 y 5 años, también marcamos un hito en la historia de la vacunación en Chile y en el mundo, porque somos de los primeros países, fuera de China, que está vacunando niños entre 3 y 5 años”, destacó.

“El Pims, el síndrome inflamatorio pediátrico multisitémico, comenzó a bajar de inmediato, ya cuando estábamos vacunando a los mayores de seis años”, resaltó Paris.

En ese sentido, reiteró el llamado a inocularse advirtiendo que “la gente que no se quiere vacunar, va a sufrir las consecuencias del ataque del virus”.

“El virus busca a las personas que no tienen vacunas, que no tienen anticuerpos. Y esta nueva variante, ómicron, obviamente que va a buscar justamente a esas personas no están vacunadas”, sentenció.

“La gente que no se vacuna, es la que se enferma gravemente”, agregó.

Paris reprochó críticas del Colegio Médico

Consultado por las críticas desde el Colegio Médico, quienes pidieron conocer los lineamientos para enfrentar la variante ómicron, el ministro Paris aseguró que se usará la misma estrategia que con la variante Delta.

“Nosotros vamos a ocupar la misma estrategia que ocupamos con la variante Delta y que fue muy bien evaluada y que además pudo contener y no tuvimos grandes problemas”, sostuvo.

“No sé a qué se refiere el Colegio Médico desgraciadamente una vez más, porque nosotros estuvimos en la Organización Mundial de la Salud, yo le hice la misma pregunta a personas más especializadas en este tema y me dicen doctor, hay que esperar dos o tres semanas, hay que saber cuál es la transmisibilidad, hay que saber cuál es el efecto de las vacunas actuales que se han colocado, hay que tener el virus aislado, la secuenciación y el virus para estudiar los efectos. “, replicó.

“La estrategia es muy simple, y ojalá que nos ayuden a difundirla y no a producir problemas: Lavado de manos, ventilación, uso de mascarilla, distanciamiento físico y, por supuesto, vacunarse y sobre todo con la dosis de refuerzo”, enfatizó.

“Hoy día les anuncio que vamos a tener menos de dos mil pacientes con virus y la cantidad de pacientes en UCI se mantiene estable bajo los 700, gracias a la dosis de refuerzo y a nuestra campaña muy exitosa que hemos tenido de vacunación. Por Dios que por favor reconozcan algo, por lo menos”, concluyó Paris.