Inicia vacunación para niños entre 3 y 5 años: presidente Piñera destacó eficacia de la vacuna

El presidente Sebastián Piñera encabezó este lunes el inicio de la vacunación contra el covid-19 para niños menores de entre 3 y 5 años, en una actividad realizada en el velódromo del Estadio Nacional.

Se trata de un proceso que busca inocular a cerca de 700 mil niñas y niños, con la autorización de los padres. El proceso de vacunación se realizará en los Cesfam y vacunatorios a lo largo de todo Chile, se indicó.

“Hoy queremos compartir con todos nuestros compatriotas que estamos iniciando la campaña de vacunación de los niños de 3 y 5 años, con una vacuna que es segura y es eficaz”, destacó el presidente Piñera.

“Esta vacuna, además de proteger a los niños, también protege a sus padres, a sus madres, a sus familias, y les permite a los niños poder jugar con mayor seguridad, poder ser niños, con esa tranquilidad que da el estar protegidos”, agregó el mandatario.

En ese sentido, resaltó el hecho que Chile se encuentre liderando a nivel mundial entre los países que han logrado inocular a un mayor porcentaje de su población, con cerca del 90%.

Al respecto, Piñera adelantó que “hemos logrado los acuerdos necesarios para poder asegurar la provisión de vacunas para el próximo año si es que requerimos dosis adicionales”.

En la actividad estuvieron presentes a los ministros de Salud, Enrique Paris y de Desarrollo Social y Famlia, Karla Rubilar y los subsecretarios, María Teresa Valenzuela y Alberto Dougnac.

El ministro Paris, por su parte, reiteró el llamado a inocularse, especialmente a propósito de la nueva variante del covid-19, ómicron.

“El virus busca a las personas que no tengan vacunas, que no tengan anticuerpos. Esta nueva variante, buscará a las personas no vacunadas”, advirtió.