El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, hizo una férrea defensa a la decisión de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, de tomarse dos semas libres sin goce de sueldo para participar en la campaña presidencial de José Antonio Kast.

Tras una reunión del Gabinete del presidente Sebastián Piñera en el palacio de Cerro Castillo en Viña del Mar, Bellolio fue consultado por el rechazo de la oposición a la decisión de Daza, con peticiones de renuncia y presentación de denuncias ante Contraloría.

El ministro cuestionó las críticas y aseguró que la oposición tiene “pánico” a la figura de la subsecretaria, debido al alto nivel de aprobación que ha registrado en encuestas, asegurando que las presentaciones ante Contraloría no tienen sentido.



“Lo hacen porque tienen pánico, porque realmente no les gusta que Paula Daza, en su sentido de responsabilidad, pueda traspasar su sabiduría, pueda traspasar su calma con la cual la hemos visto todos estos años, pueda traspasar su conocimiento en materia de control de la pandemia”, aseveró.

Además, Bellolio afirmó que el actuar de Daza cumple con la normativa de Contraloría, pues no hace campaña en horario de trabajo, ni tampoco utiliza recursos públicos para aquella labor.



“Lo que dice Contraloría es que no se puede hacer un trabajo político en horario en el cual uno tiene que estar desempeñándose como funcionario público, ni ocupar recursos público. Cuando la subsecretaria Daza que se toma 3 semanas sin goce de sueldo, por definición no está en horario de trabajo y no está ocupando recursos públicos”, defendió el secretario de Estado.

Por último, el exdiputado UDI aseguró que el actuar de la oposición muestra que no creen en la libertad de expresión.

“La crítica es más bien porque quieren cancela políticamente a otro que piensa distinto, porque no creen verdaderamente en la libertad de expresión, y esto es una manera en la cual lo dicen abiertamente, porque está cumpliendo estrictamente lo que dice la Contraloría”, añadió.