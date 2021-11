En Chile Podemos Más aseguraron que habrán “más descolgados” de la candidatura del presidenciable del sector, Sebastián Sichel, y que apoyarán al candidato republicano, José Antonio Kast.

Por ejemplo, la senadora Jaqueline Van Rysselberghe (UDI), señaló que “no es que Kast esté conquistando gente, es que Sichel está desencantando”.

Tras semanas de divisiones en el oficialismo —lo que complica al candidato presidencial de la coalición de Gobierno, Sebastián Sichel— miembros de Chile Podemos Más aseguraron que podrían haber más “descolgados” durante los próximos días.

Lo anterior se da en medio de la decisión de distintos miembros del sector, principalmente en la UDI, de desmarcarse de la candidatura oficialista, donde ya tres senadores apoyarán al candidato republicano, José Antonio Kast, entre ellos Claudio Alvarado; Ena Von Baer; y ahora, la senadora Jaqueline Van Rysselberghe.

La principal razón, según Rysselberghe, sería que el ex ministro de Desarrollo Social se dedicó a “desencantar” a su propio sector.

“Si las elecciones fuesen hoy votaría por Kast, sin embargo, aún quedan dos semanas y un poquito más para las elecciones, de manera de que aún hay tiempo para que Sichel pueda conquistar los votos de la gente que está empezando a desencantarse. A muchas personas no es que las esté conquistando Kast, se están desencantando de Sichel, que es distinto”, sostuvo.

Por su parte, su par, el diputado Cristián Labbé aseguró que en las dos semanas que van quedando- la recta final- previo a las elecciones, habrán más parlamentarios que se sentirán representados por Kast.

“Todas luces apuntan en que más parlamentarios en estas últimas tres semanas y más candidatos se van a terminar sumando a la campaña de José Antonio Kast, porque insisto, esto no es un cambio de domicilio político, esto es un cambio en el voto a las presidenciales hacia un candidato que nos representa mucho más a las personas que somos de derecha”, indicó.

Desde Renovación Nacional en tanto, el diputado Jorge Durán —uno de los tantos parlamentarios que está en “reflexión”— señaló que el problema no fue “dar libertad de acción”, sino el “tono” que tiene últimamente su candidato presidencial.

“Una postura poco dialogante, poco convocante y como diciendo de que acá él no necesita a nadie, no necesita a los partidos, no necesita a los diputados y él encabeza un proyecto personal individual, más que un proyecto colectivo”, opinó.

Asimismo, desde la UDI siguen firmes en la convicción de que los verdaderos “adversarios políticos” están en la oposición y que es “inaceptable” que Sebastián Sichel no de señales claras de apoyar en un eventual balotaje, a José Antonio Kast.