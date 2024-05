La modelo y conductora televisiva, Kelly Montaño, confirmó recientemente el término de su relación con Alberto “Tatón” Púrpura, con quien tenía una diferencia etaria de 41 años.

En conversación con FMDOS, la joven reveló que su noviazgo de más de 5 años llegó a su fin porque Púrpura no le prestaba apoyo para cumplir sus sueños y metas profesionales.

“Empecé con el tema de mi programa (“En Boga con Kelly Montaño“) y no sentí ese apoyo como el que yo siempre le brindé a él con sus proyectos“, relató la colombiana al medio citado.

Kelly Montaño confirmó ruptura con “Tatón” Púrpura

“De un momento a otro yo dije ‘bueno, no hay apoyo, esto ya no da para más’, y ahí vinieron las inseguridades por parte de él. Yo doy fe de que el maltrato psicológico existe, una cosa llevó a la otra y dije ‘ok, hasta aquí y chao’”, reveló Montaño.

Con ello, Kelly confesó también que sus intenciones son seguir su carrera de modelaje y expandirla a nivel internacional, pues ha tenido varias propuestas para viajar y hacer lo que realmente le gusta.

De hecho, la joven de 28 años contó también que se encuentra dedicada al 100% en su programa televisivo y en el modelaje: “Actualmente estoy radicada en Santiago de Chile (…), con una amiga colombiana estamos creando una agencia de modelos para formarlas de manera internacional“.

“A mi familia y a mi expareja ya les he dedicado el tiempo suficiente, creo que en esta oportunidad necesito darme tiempo para mí y para lograr mis cosas. Si una persona no te suma entonces que no te reste“, agregó.

La colombiana finalizó el diálogo anticipando “sorpresitas, nuevas cositas a nivel internacional, gracias a Dios. No hay mejor inversión que la que uno hace para uno mismo”.