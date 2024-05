Este lunes, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein (PC), se refirió a la situación del Ejército tras la muerte del conscripto de 19 años, Franco Vargas, en Putre.

Recordemos que, igualmente, un brote afectó a otros 45 jovenes. Esto, ha generado la apertura de acciones judiciales, una comisión investigadora y también sumarios administrativos.

Sobre eso, en conversación con Cooperativa, la autoridad confirmó que además de las 30 personas que dejaron la institución “hoy, alrededor de las 3 de la tarde, otras 30 personas” también se retirarán del Ejército.

“Un tercer grupo va a salir el miércoles o jueves”, dijo Galo Eidelstein , lo que se materializa en un total de 114 conscriptos que ya no estarán en la Brigada Motorizada N°24 “Huamachuco” de la región de Arica y Parinacota.

114 conscriptos dejarán el Ejército

Según dijo el subsecretario para las Fuerzas Armadas, las razones son variadas. “Hay causas médicas, que se detectaron después del ingreso de los conscriptos, y también causas económicas”, dijo.

Agregando que “también por el shock que ha producido esta desgracia que se ha producido (…) casos de autoagresión, pero hemos hablado con los familiares y ellos piden que no se difunda la información de salud”.

“Nosotros tenemos que seguir lo que la legalidad nos obliga, que son los sumarios que se están haciendo, que se pasa a justicia militar”, dijo la autoridad respecto a las explicaciones de la institución.

Y en caso que “las familias no quedan conforme, tienen todo el derecho a acudir a la justicia civil para seguir el proceso, y nosotros en ese caso, por supuesto que los apoyaríamos”.

Aún así, aseguró que -hasta ahora- “el Ejército no ha dado ninguna respuesta (…) dependiendo del resultado (de la investigación), que vamos a estar monitoreando, son las medidas que vendrán después”.

“Lo que pasó no es normal, no es un fenómeno de la naturaleza, no es un terremoto, este es un fenómeno que no es normal, y por lo tanto tiene causas por las cuales se produjo”, dijo.

Por lo que “es importante investigar esas causas, no sólo para tomar las medidas para cambiar los protocolos, sino por cuáles son los responsables de estas causas, y que los responsables vayan a comparecer ante la ley con lo que corresponda. Nosotros vamos a impulsar y hacer todo lo posible para que eso salga bien”.

Respecto a las causas de lo ocurrido, Eidelstein puntualizó en “fallas en los protocolos”. Entre esas, que no se vacuna a los conscriptos y “otras causas que prefiero que salgan de la investigación”.

“Si la investigación no arroja resultados, habrá que acudir a otros medios para obtenerla, porque tiene que haber causas, esto no puede quedar impune ni libre de responsables”, explicó.

Finalmente, en cuanto a posibles bajas en los altos mandos del Ejército, el subsecretario para las Fuerzas Armadas afirmó que “aún no ha salido el resultado de la investigación (…) hay cosas irregulares que ocasionaron lo que pasó”.

Cabe mencionar que, a través de un comunicado oficial, el Ejército informó que “respecto de los 4 soldados conscriptos internados en Hospital Militar Santiago, 2 se mantienen en la Unidad de Cuidados Intensivos”.

En tanto, los otros 2 están en trámites para recibir el alta médica y continuar con su tratamiento mediante controles ambulatorios.