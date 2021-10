La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, negó las denuncias en su contra por la presunta utilización de recursos públicos para beneficiar la campaña parlamentaria de su pareja, Christian Pino.

“Efectivamente, alguien de mi familia va de candidato y como cualquier persona tengo derecho a apoyarlo, pero quiero ser extremadamente enfática y clara: no he destinado ni un solo peso del Estado ni recursos públicos para ninguna campaña, y nunca he obligado a ningún funcionario a hacer algo indebido”, señaló.

Según un reportaje publicado por T13, Pino contaría con apoyo de funcionarios ministeriales instruidos directamente por la ministra mediante distintos grupos de chats. Estas gestiones se habrían realizado en horario laboral y dentro de la oficina de Rubilar en La Moneda.

Asimismo, se afirma que el candidato a diputado sería parte del chat oficial de la Dirección de Prensa y Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social, donde se toman decisiones sobre las actividades de la secretaria de Estado.

“Las personas me conocen y saben que soy una mujer transparente y que siempre ha dado la cara en momentos difíciles, y ésta no será la excepción”, asegura la ministra Rubilar.

Sobre las denuncias en su contra, sostiene que se tratan de “unos pocos mensajes en un grupo privado de WhatsApp, que la jurisprudencia además señala no son un canal oficial para impartir instrucciones a funcionarios”.

“Y un Zoom, con computador e internet personal de amigos, que ofrecieron su ayuda de forma voluntaria en horario de colación”, agregó.

Por otra parte, indicó que enviaron un oficio a la Contraloría General de la República, para que “sean ellos quienes determinen si aquí existe alguna falta administrativa”.

Revisa el oficio a Contraloría: