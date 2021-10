Durante este lunes se realiza el segundo Debate Presidencial 2021 transmitido por Radio Bío Bío y organizado por TVN/Canal 24Horas, Canal 13/ T13 en Vivo y Mega/Mega Plus en el que participarán Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Artés, José Antonio Kast, Sebastián Sichel, Gabriel Boric y Yasna Provoste.

En tanto, el candidato Franco Parisi no se presentará en la instancia ya que no se encuentra en Chile y no se permite participar vía telemática.

Entre las principales temáticas que abordarán los candidatos se encuentran: gobernabilidad, programa económico e inmigración y Agenda Social.

Sigue el minuto a minuto con BioBioChile

0:00 | La periodista Mónica Rincón da el puntapié inicial al tercer y último tema con respecto al la inmigración y agenda social.

23:40 | Kast le pregunta directamente a MEO sobre qué gobierno de Latinoamérica a llevado de mejor manera la pandemia por COVID-19 y el proceso de vacunación. Ante esto responde que el gobierno de Piñera.

23:36 | Provoste pasa al podio junto a Sichel donde le pregunta si es que realizó lobby por el gas. En la misma línea, Sichel reaccionó y la emplazó de vuelta donde el momento se tensionó.

23:31 | MEO se dirige a Boric para preguntarle sobre la reactivación del empleo en Chile, y cómo pretende hacerlo.

23:29 | Sichel le pregunta a Artés sobre el crecimiento económico de Chile versus su apoyo a las movilizaciones sociales.

23:23 | Periodistas dan inicio a las preguntas cruzadas, las cuales se eligen de manera aleatoria. Los primeros en enfrentarse son Artés y Kast, quien lo emplaza por la región de La Araucanía. Finalmente, los candidatos estuvieron de acuerdo en la respuesta.

23:16 | En el Debate Presidencial 2021 se muestra el video a integrantes encapuchados de la Resistencia Territorial Mapuche en Collipulli, donde los candidatos posicionan su pensamiento.

22:55 | Candidato Kast propone que Chile salga del consejo de DDHH de la ONU y eliminar el INDH, esto hace que los aspirantes Boric, Provoste, Sichel y MEO reaccionen.

22:41 | Los aspirantes a La Moneda realizan un minuto de presentación, en donde el candidato Eduardo Artés solicitó un minuto de silencio para Denisse Cortés el cual fue interrumpido por Matías del Río.

22:35 | Los conductores Matías del Río, Mónica Pérez y Juan Manuel Astorga dan la bienvenida a los participantes.