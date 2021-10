En el inicio del pago del Ingreso Familiar de Emergencia Laboral, el presidente Sebastián Piñera, dijo que a su parecer a los candidatos presidenciales no les importa el crecimiento económico, y que “algunos están dispuestos a destruir nuestro país con tal de ganar un voto”.

Junto a esto, el mandatario señaló que se han creado 110 mil nuevos empleos, pero que todavía falta recuperar 651 mil trabajos.

Piñera explicó que el IFE Laboral es un subsidio que viene a fomentar la creación de nuevos empleos tanto para mujeres y hombres jóvenes.

En el caso de las mujeres alcanza hasta un 60% del sueldo, con un tope de subsidio de 250 mil pesos, y para los hombres un 50%, con un tope de 200 mil pesos.

El mandatario hizo una reflexión durante su discurso, aludiendo al crecimiento económico. “Da la impresión que el crecimiento económico no importa, no hay debate, los candidatos presidenciales no hablan de eso, tampoco está en el Congreso”.

Para el presidente Piñera, este tema es muy importante, ya que para él es lo único que crea empleos de verdad. “Permite mejorar los salarios, para que las Pymes puedan crecer; la calidad de vida de los chilenos no depende de los bonos, depende de la creación de empleos”.

“Llegó el momento también de mirar el futuro, actuar con más responsabilidad. Aquí algunos están dispuestos a destruir nuestro país con tal de ganar un voto”, dijo Piñera.

Finalmente, el mandatario dijo que su Gobierno está pensando en los chilenos de hoy, y en las familias del mañana. Por eso la Ley de Presupuesto 2022 se hará cargo de las grandes prioridades, pero que también va a ser un “presupuesto responsable”