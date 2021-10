El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, reconoció el jueves que realizó el retiro de su 10% de los fondos previsionales, tras días de negarse a dar una respuesta y además llamó a retirar el 100% de las AFP.

“Si se aprueba el cuarto retiro, cosa que espero que no pase, quiero discutir en serio por qué no retiramos el 100% de nuestros los ahorros para guardarlos lejos de los burócratas y la política y administrarlos en cuentas separadas”, aseguró.

El expresidente del Banco Estado comentó que la idea es retirar el 100% de los ahorros previsionales, para transferirlo a otros instrumentos de ahorro, tal como indicaba un proyecto de diputados UDI.



“Es una irresponsabilidad que aquellos que no pueden financiar su programa de gobierno, como Gabriel Boric, o que explícitamente han dicho que quieren expropiar nuestros fondos quieran quedarse con nuestros ahorros previsionales para garantizar programas inviables”, añadió.

Pero las palabras de Sichel, se contradicen con las que dijo el pasado 5 de junio en entrevista de CNN, cuando rechazó un retiro del 10% y acusó que habían parlamentarios de “gatillo fácil para soltar la plata de las personas”.



“No creo en retirar el 100%, los parlamentarios que son gatillo fácil para soltar la plata de las personas y que han sido lentos porque llevamos 6 años en la discusión de cómo mejoramos las pensiones”, sostuvo hace algunos meses.

“Entiendo la necesidad de los chilenos en el retiro del 10%, pero es una vergüenza que no lleguemos a un acuerdo para aumentar las pensiones futuras. Lo que hemos hecho es garantizar que tendremos peores pensiones y no hacer nada para avanzar, por eso no me gustan estas propuestas de sacar el 100% si no son acompañadas de análisis de pensiones futura”, agregó en esa entrevista.

https://mobile.twitter.com/CNNChile/status/1401229452328251393

La declaración de Sichel, se suma a las de otras autoridades e integrantes del Gobierno, como el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, la titular de Medio Ambiente, Carolina Schmidt y la vocera de su comando, Katherine Martorell, quienes asumieron públicamente haber retirado una parte de sus ahorros previsionales.