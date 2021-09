Este miércoles el Gobierno anunció que a partir del 1 de octubre se reducirán los requisitos para los extranjeros que quieran ingresar a nuestro país. En paralelo, la variante Delta del Sars-CoV-2 continúa abriéndose paso sigilosamente y podría convertirse en la predominante absoluta.

El último informe sobre vigilancia geonómica, elaborado por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), deja en evidencia el preocupante avance de la contagiosa mutación detectada por primera vez en India.

De acuerdo a lo que se señala en el documento, en la Semana Epidemiológica (SE) Nº 35 (la más reciente analizada, que corresponde desde el 29 de agosto al 5 de septiembre) la variante Gamma continuó siendo predominante en Chile, no obstante, la Delta tuvo un salto de más de 10 puntos porcentuales con respecto a la semana inmediatamente anterior.

En concreto, en la SE Nº 35 se secuenciaron 788 exámenes PCR positivos. De ese total, 257 muestras corresponden a la variante Gamma (32,6%), 227 a la variante Delta (28,8%) y 171 casos a la variante Mu (21,7%).

En perspectiva, esto representa una clara arremetida de la variante Delta, que en comparación con semana anterior, representaba el 18,7% de las secuenciaciones.

El avance de esta variante genera preocupación entre las autoridades de la región de Arica y Parinacota, por el explosivo aumento de contagios en la zona, la mayoría por la mutación Delta.

Según detalló este fin de semana el seremi de Salud, Jorge Guerra, en la zona el 60% de los contagios activos corresponden a esta peligrosa mutación del virus.

“Los primeros cuatro a seis casos fueron importados, pero ahora tenemos brotes comunitarios”, confirmó el propio Guerra, asegurando que “el virus ya está instalado en la comunidad”.

Actualmente, Arica y Parinacota tiene 168 casos activos, con la tasa más alta del país, de 66,6 casos por cada 100 mil habitantes. Como referencia, la Metropolitana tiene 17,6 y Magallanes, la más baja, marca 3,9.

La apertura para el ingreso de extranjeros coincide también con una leve aumento en el número de contagios covid en nuestro país. De acuerdo al reporte de Minsal, este martes se completó el quinto día con alza de casos, comparando las cifras diarias con las de la semana pasada.

¿Mal momento?

Si bien el virus parece estar parcialmente controlado en nuestro país, principalmente gracias a la alta tasa de vacunación, al testeo y aislamiento oportuno, junto a otras medidas como el uso de mascarillas, ventilación y control de aforos, el abrir las fronteras en este momento podría exponernos al arribo de nuevos contagios.

Así lo señala el infectólogo del Hospital Barros Luco, Ignacio Silva, quien en diálogo con BioBioChile entregó su punto de vista respecto del último informe de vigilancia genómica y el relajo de las restricciones fronterizas.

“Hoy día es mucho más importante el control fronterizo que el control dentro de Chile. Tal vez se pueden flexibilizar algunas de las medidas de ingreso, siempre y cuando el seguimiento dentro del país sea óptimo”, indica.

El Dr. Silva, académico de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), reconoce que la situación epidemiológica en Chile se ha mostrado estable durante las últimas semanas, con muchos de los indicadores en el mejor momento de la pandemia.

A su juicio, aquella situación debiese haberse traducido en mayores libertades de movilidad al interior del país, pero sin descuidar las fronteras.

“Hay que tener presente que a nivel mundial no existe un control de la pandemia como se ha visto en Chile, sobre todo en Latinoamérica. Sobre todo porque la distribución de las vacunas ha sido muy poco equitativa y la mayoría de las dosis se concentran en pocos países y uno de esos es el nuestro”, subraya.

El especialista indica a diferencia de Chile, en otros países todavía hay mucha circulación viral y en consecuencia, muchas probabilidades de contagiarse y de que se desarrollen nuevas mutaciones.

Para el infectólogo, sólo será posible mantener la estabilidad epidemiológica en Chile “si es que el seguimiento posterior al ingreso es estricto, que no se vean situaciones en las que las personas que ingresan a Chile no sean monitorizadas, no se les haga el seguimiento epidemiológico necesario, que no se le realicen los test de diagnóstico necesario en el periodo de observación”.

Importancia de la mascarilla

El profesional también reflexiona sobre lo ocurrido en otras latitudes donde parecía que el virus había sido controlado y la variante Delta provocó nuevas olas de contagios luego del relajo de restricciones, como el uso de la mascarilla.

“En países del hemisferio norte han tenido situaciones epidemiológicas estables como la nuestra y con buenas coberturas de vacunación como en Chile. Pero cuando se han liberado de manera excesiva las restricciones -creo que uno de los grandes errores que cometieron fue el recomendar no usar mascarilla- se enfrentaron a nuevas olas de contagio a expensas principalmente de esta variante Delta”, precisó.

En este contexto, y considerando el avance sostenido de las variantes en nuestro país, el académico advierte sobre la necesidad de mantener las medidas de autocuidado.

“Hemos visto como de apoco empieza a predominar en nuestro país esta variante y cómo en las regiones del norte en las últimas semanas se ha visto un aumento de casos que no repercute en la epidemiología del país, pero sí de manera regional. Si es que esto se convierte en tendencia, puede ser preocupante y podrían ser las primeras luces de una nueva ola de contagios, sobre todo en el contexto de las celebraciones de Fiestas Patrias, que sin duda van a poner a prueba todo nuestro mecanismo de autocuidado y de seguimiento”, sentencia.

“Seremos más estrictos”

Los extranjeros que quieran ingresar al país deberán contar con Pase de Movilidad, PCR negativo y cumplir un aislamiento domiciliario de 5 días. Desde el Gobierno, aseguran que los protocolos permitirán tener a los viajeros bajo control. “Seremos más estrictos con personas provenientes de países con mayores contagios o variantes de preocupación”, sostuvo este miércoles la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

“Es clave que chilenos y extranjeros utilicen mascarilla, distancia física y lavado de manos, posterior a su aislamiento”, recalca.

Los infractores arriesgan sanciones. De hecho, un tercio de los pases de movilidad bloqueados han sido a chilenos provenientes del extranjero por el incumplimiento de las medidas sanitarias.