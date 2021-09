Este viernes, se confirmó que Marco Enríquez-Ominami podrá competir en las elecciones presidenciales de noviembre. Esto, luego de que el Tricel acogiera la apelación del líder del PRO para anular la resolución del Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, que lo excluyó del padrón electoral.

“Por cuanto precisamente dicha comunicación no hace sino más que enfatizar el principio de inocencia de que goza, toda vez que al haberse determinado su inocencia y haberse ordenado el alzamiento de todas las medidas cautelares que pesaban sobre el imputado, cesó también la suspensión de su derecho a sufragio, tal como se dijo”, consigna el fallo.

Al respecto, ME-O señaló que “hoy estoy más libre que nunca para defender a un pueblo empobrecido y endeudado. El duopolio, con nombre y apellido, los que han gobernado estos 30 años, intentaron manipular nuestras instituciones una y otra vez”.

Por otra parte, las emprendió contra sus rivales en los próximos comicios. En primer lugar, hizo un llamado especial a los votantes de la carta oficialista, Sebastián Sichel.

“¿Están más tranquilos, duermen mejor, hay menos asesinatos, hay más pega, son más ricos? Claramente no, por eso a los que votan por Sichel decirles que no se equivoquen. Él es menos de lo que ofreció Piñera”, afirmó.

En ese sentido, agregó que la ex Concertación “tiene la sabiduría y la experiencia, pero no tiene la energía. Su propio pueblo hoy día no se siente movilizado”. Con respecto al Frente Amplio, dijo que “se están enredando solos por errores no forzados”.

Sobre los rostros que han acusado a Enríquez-Ominami de seguir una carrera presidencial “personalista”, éste respondió que “operadores políticos que adhieren a la senadora (Yasna Provoste), ante el más brutal silencio de la senadora, hicieron todo para que yo no fuera candidato, pero hubo tribunales que nos dieron la razón”.

“Fue un error esa consulta ciudadana, donde la candidata ganadora obtuvo 90 mil votos. (…) El duopolio pretende seguir controlando el país y hay que ponerle fin”, añadió.

Finalmente, dijo que se requiere de una mezcla entre la “energía” de Gabriel Boric y la “sabiduría” de Yasna Provoste. “En esa mezcla, nosotros somos un camino de mucha energía y mucha sabiduría”.