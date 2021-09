De “grave” calificó el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, la situación que ha debido enfrentar el proceso constituyente a causa del falso cáncer de Rodrigo Rojas Vade. Hecho que está siendo investigado por la Fiscalía respecto a la declaración de patrimonio del convencional.

Las declaraciones las entregó en su visita a la región del Bío Bío, en el marco del primer encuentro nacional de gobernadores del país, donde se aborda la descentralización y las facultades de las autoridades electas.

En ese contexto, el representante de la región de Valparaíso e integrante de Modatima, Rodrigo Mundaca, se refirió al actual momento que vive el proceso constituyente por el caso Rojas, quien reconoció no tener cáncer, pese a que su campaña se centró en la enfermedad e hizo rifas para costear el presunto tratamiento.

Tras ser consultado, el gobernador indicó que “no me voy a hacer el hueón con respecto a la pregunta Rojas Vade, porque no es mi estilo. Me parece que lo que ha ocurrido en el proceso constituyente, a propósito de este constituyente es grave, es una situación que afecta al conjunto del proceso constituyente, es una situación que, además, debilita al campo popular”.

Por eso, consideró que “como ha declarado el vicepresidente Jaime Bassa y Elisa Loncon también, tienen que tomar las decisiones más adecuadas precisamente para que no se siga defraudando a quienes por tanto tiempo hemos batallado para que haya una constitución que termine con una de privilegios y de derechos para los ricos”.

A juicio de la autoridad, los convencionales tiene que trabajar en poner fin a la constitución que nació en dictadura y para eso “necesitamos constituyentes, hombre y mujeres, que estén a la altura de las circunstancias”.

Además, destacó la importancia de resguardar la convención porque “necesitamos, para poder tener más competencias, que el proceso constituyente nos transfiera poder político y territorial. Si queremos recuperar el agua, necesitamos que la nueva constitución coloque en la centralidad el agua como un buen común y hacer de su acceso un derecho humano.

Recordó que como Modatima además de ser la primera organización social en ganar una gobernación, también cuenta con 6 constituyentes distribuidos en los distritos 2, 5, 6 (con dos representantes), 23 y 27.

Encuentro de gobernadores

Respecto al encuentro nacional que se desarrolla en el Bío Bío, afirmó que “es un momento histórico, sin duda, porque aquí están gobernadores, gobernadoras de todo Chile, que han iniciado un proceso que es inédito en el país. Por 200 años Santiago ha sido un reino y han sido sus elites las que han dirimido el derrotero de nuestro propio destino, de nuestros territorios, de las comunidades”.

También destacó que el proceso es el resultado de la lucha social, ya que “implica tener descentralización en el ámbito político, administrativo, en el financiero. Esto significa tener mayores competencias, hoy día tenemos muy pocas competencias, tenemos 15 competencias derivadas del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Economía, de Transporte, pero también tenemos funciones que son muy importantes para nuestros territorios: normativas, administrativas, presupuestarias, de planificación, de coordinación y fiscalización, presupuestaria y política”.

“Del gobierno no esperamos nada”

Mundaca reconoció que la puesta en marcha del cargo no ha sido fácil, responsabilizando directamente al Ejecutivo. “Así como el gobierno de Piñera puso enormes trabas y dificultades para el inicio del proceso constituyente, también ha puesto enormes trabas para el inicio del proceso de descentralización”.

“De este gobierno nosotros no esperamos nada, muy por el contrario, esperamos que termine pronto“, agregó.

De igual forma emplazó a los candidatos presidenciales que expondrán en el encuentro nacional se comprometan y asuman que “los gobernadores electos democráticamente tenemos que ser los superiores jerárquicos y administrativos de todas las regiones del país”.