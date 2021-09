Es el escándalo de la semana y por lejos el peor de todo el tiempo que la Convención Constitucional lleva en funcionamiento.

El falso cáncer de Rodrigo Rojas Vade causó un terremoto político de proporciones en el ex Congreso Nacional y también en el articulado Pueblo Constituyente, el grupo de delegados que dejaron La Lista del Pueblo, conglomerado que venía saliendo de una semana compleja con la caída de su abanderado presidencial, Diego Ancalao, por miles de firmas falsas presentadas ante un notario muerto.

Finalmente, un trabajo de La Tercera obligó al convencional a adelantarse a la publicación de la investigación y decir la verdad en redes sociales la noche del sábado, día desde el cual la agenda noticiosa gira en torno a su mentira.

Aunque se ha dicho de todo, entre posturas oficiales desde el mismo organismo que integra hasta comentarios de diverso tenor en las plataformas digitales, este martes se sumó un nuevo capítulo a esta historia.

En conversación con Contigo en la Mañana de Chilevisión, una verdadera paciente de cáncer reveló un audio en el cual Rojas Vade le explica porqué los dineros de las rifas a su beneficio y otro tipo de aportes monetarios no iban a una cuenta bancaria a su nombre.

“Hablé con una persona que era su tía, eso fue lo que me dijo. El número salía en la rifa, por eso llegué donde esa señora”, comentó Evelyn Salgado.

“Agradecerte toda la ayuda, difusión. Nosotros vamos a ir contactando lo más rápido posible a la gente que quiera colaborar o hacer un aporte directo”, se escucha que Rojas Vade le dice a Salgado en el audio.

“Mi tía me contó que estuvieron hablando por el tema de la cuenta. Quería comentarte que esa fue decisión mía”, parte explicando Rojas Vade.

“No quiero publicar en una publicación pública mis datos personales porque sí sé que 99,9% ayuda desde el corazón, pero siempre hay un 1% que no lo hace y yo más allá de estar ligado a la lucha contra el cáncer también estoy ligado en una posición política extrema y más endurecida”, detalló el hombre.

“Fue decisión mía y lo mantengo así, amiguita, pero desde ya mandarte un abrazo, agradecerte por la ayuda y que tengas un lindo fin de semana”, cerró.

Dolor

Salgado, conmovida por la historia de Rojas Vade, decidió participar en una de las rifas a nombre del convencional.

Hace cinco años fue diagnosticada con cáncer de mama con metástasis en hígado y huesos, lo que en 2019 avanzó al cerebro.

Su encuentro con esta enfermedad la llevó a crear una página de Facebook llamada Cáncer etapa 4 metastásico NO es = Muerte, plataforma donde publicitó los eventos a beneficio de Rojas Vade.

“Me causó un impacto tan grande al verlo en el estallido social y ver que una persona como nosotros que empatizaba con nuestro dolor estaba ahí poniendo el pecho a las balas”, dijo Salgado al matinal.

“Jamás se me pasó por la mente que el catéter estuviera suelto o que los gases lacrimógenos no le hicieron el daño que tenían que hacerle a una persona con cáncer. Nunca desconfié”, añadió.

“A mí no me significó mayor sacrificio aportar con algo, de hecho ni siquiera me acuerdo cuánto fue, lo que a mí me molesta, duele, es que puse mi plataforma donde hay casi 3 mil seguidores”, complementó.

“Ahí pedí que ayudaran al Pelao Vade, que tenía mi admiración, encontraba que era un hombre que llevaba la bandera de lucha de nosotras, que nos apoyaba, que nos representaba y en ese sentido siento que fuimos engañados”, acotó.

“De esa página, que era mi rinconcito donde me inicié en el camino del cáncer, un desahogo, creo que hay muchas personas que están pensionadas por invalidez. No hay familiares o personas sin cáncer”, lamentó.

“Como seres humanos tenemos imperfecciones, pero creo que él a lo mejor no tiene el cáncer que tenemos nosotros, pero tiene un cáncer del alma, porque a mí no me cabe en la cabeza que una persona juegue con la salud de una enfermedad que es tan grave”, cerró Salgado.

$100 millones

Salgado no fue la única afectada que aportó en rifas de Vade.

La presidenta de la Fundación Nosotros creemos en tí, Claudia Caroca, también conversó con Contigo en la Mañana.

“Se nos planteó que tenía un problema de salud, de cáncer, y se le estaba haciendo esta rifa para costear medicamentos, tratamientos”, indicó.

“Entonces nosotros al ver esta situación, como sabemos muy de cerca cómo es el tema de salud en Chile, la verdad es que no lo dudamos y le entregamos la ayuda”, agregó.

¿Qué fue? Una camiseta de Palestino donada por la dirigenta vecinal Luz Olave, detalló Caroca.

“Nosotros nunca supimos si la rifa se tiró o no, solo sé que ellos juntaron alrededor de 160 premios y después creo que él a través de Instagram dio los agradecimientos porque se recolectó la plata… que creo que eran $100 millones. Sé que los números los vendían a $2 mil, $4 mil y $5 mil”, cerró.