Labraña bautiza caso Rojas como "síndrome Vade" y habla de potencial problema para reales enfermos

Ante la llegada de la Policía de Investigaciones a la Convención Constitucional en el marco de las diligencias que gatilló la mentira de Rodrigo Rojas Vade sobre su cáncer, la convencional Elsa Labraña valoró el hecho.

“Para eso existen las instituciones, que hagan su trabajo”, dijo, tras lo cual emitió varias declaraciones que causaron confusión y molestia en redes sociales.

En conversación con la prensa apostada en el ex Congreso, la delega del articulado Pueblo Constituyente (ex Lista del Pueblo) criticó el actual sistema de salud, lo que este causa en casos de enfermedades serias y le dio un nuevo nombre a la controversia.

“Estuve reflexionando bastante y llegué a que Rodrigo tiene un síntoma, pero no propio de él, es un síntoma de este sistema que no cubre el tema salud. No tenemos seguridad social”, partió.

“Todo nuestro tema de seguridad social es entregado a lo privado y ¿qué le queda a la gente en estas circunstancias? Ir al mercado ¿y cómo hacerlo si hay que reaccionar rápidamente? A través de la institucionalización de los bingos, rifas, completadas, la caridad”, continuó.

“Mientras este sistema no cambie van a haber muchos Rodrigo Rojas”, aseguró, lo que produjo la interpelación del Contigo en la Mañana (CHV), espacio desde el cual le recordaron que Rojas Vade no tiene cáncer.

“Pero tiene otra enfermedad como muchas personas que no tienen salida en este sistema para poder sobrevivir”, indicó.

A renglón seguido, Labraña aclaró pensar que lo que el constituyente hizo “fue terrible, malo, incluso perverso”, el tema “es que no es algo ajeno a muchas personas que están en una situación similar y que en este momento necesitan bingos, rifas, completadas para poder vivir en este sistema”.

“No estoy justificándolo en ningún minuto. Que él tenga cáncer u otra enfermedad no le quita responsabilidad. Lo que yo estoy diciendo es que él responde a un sistema capitalista que entrega nuestra seguridad social, nuestra salud, al mercado”, añadió Labraña.

Tras ello criticó la preponderancia que la caridad tiene en la sociedad chilena y habló de las “24 horas de amor”.

“Es grave que haya mentido con su enfermedad para conseguir recursos. Esto es un síntoma, un síndrome, póngale ‘síndrome Vade’ que viven muchas personas que están enfrentadas a una situación muy similar, no de una manera tan abyecta como Rodrigo”, detalló.

Derivado de este caso, Labraña deslizó pensar que personas que están “en la misma situación”, a raíz de lo que hizo el hombre, “quizás van a quedar sin recursos para atenderse en el sistema de salud, que requieren de las rifas, completadas y ahora no lo van a recibir de la comunidad”.

A juicio de la constituyente, Rojas Vade no debería regresar a las sesiones del organismo.

“Si todos nosotros estamos afectados por lo que él hizo, imagino que él debe estar mucho más enfrentando esta situación”, comentó.

Sumado a ello, reconoció que herramientas para enfrentar un escándalo de este tipo no estaban contempladas en la normativa y aseguró que si existieran referendos revocatorios se le podría sacar del organismo.

“Esperamos que en la próxima Constitución situaciones como esta no se repitan. Y si se repiten, bueno, que la gente tenga un instrumento para poder quitar de ahí a un representante que no los representa”, cerró.