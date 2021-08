No tuvo buena llegada la decisión de la Fiscalía Regional de Valparaíso, de no perseverar en la investigación contra el exministro del Interior, Rodrigo Peñailillo y otras 33 personas, en el marco del caso SQM.

La indagatoria por financiamiento irregular de la política estalló como arista del denominado caso Penta en 2015. La acusación de la Fiscalía Regional de Valparaíso es que a través de boletas ideológicamente falsas, SQM, pagó a diversos políticos de la época. Entre ellos, Pablo Longueira y Marco Enríquez Ominami.

Puntualmente, hay formalizados por cohecho, soborno y delitos tributarios, y en el caso de SQM, la minera habría rebajado su carga tributaria.

Lo cierto es que los investigados que se decidió no perseverar en la indagación NO fueron formalizados, luego que el Servicio de Impuestos Internos no se presentara una querella por los presuntos delitos.

Ante esta situación, la fiscal de la causa, Claudia Perivancich, explicó que tomaron la decisión de no perseverar en la investigación porque el Servicio de Impuestos Internos (SII), no se querelló contra algún imputado del caso SQM.

“La decisión del Ministerio Público se debió a que, respecto de esas personas, no existió una acción específica de parte del SII en torno a denunciar o querellarse en su contra, respecto a la comisión de delitos tributarios”, indicó.

Perivancich sostiene que la decisión de no perseverar no indica que los imputados sean inocentes, sino que hay antecedentes suficientes para continuar la investigación, pero que es diferente al sobreseimiento definitivo.

“El Ministerio Público tenía claros elementos para entender que habían tenido participación en estos delitos tributarios (…) Es un requisito de procesabilidad que existe una denuncia del SII“, añadió.

No solo la decisión beneficia a Peñailillo, sino que también a los hijos del senador Jorge Pizarro, la hermana del ex parlamentario Fulvio Rossi y el abogado Alex Matute.

El exfiscal del caso, Carlos Gajardo, tildó como una crónica de muerte anunciada la decisión, y responsabilizó también al fiscal nacional, Jorge Abbott, de que la indagación no tuviera la intensidad de antes.

Recordemos que el denominado caso SQM se encuentra actualmente en audiencia de preparación de juicio oral.