El candidato presidencial de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, para las primarias presidenciales de Chile Vamos, dio una entrevista este lunes al Expreso Bío Bío, donde se refirió a diferentes temas.

Situación de la derecha

Desbordes se refirió a la situación de la derecha y de Chile Vamos en el país, afirmando que se debe destetar de los grandes empresarios, porque mucha parte de la ciudadanía los percibe como que defienden intereses y no principios.

“Hay mucho de nuestro sector que están cautivos por lo que el gran empresariado lo mandata, eso pasa en Libertad y Desarrollo -que es legítimo- y mientras nuestro sector no se destete íntegramente de este gran empresariado, vamos a seguir siendo percibidos -por un importante sector de la ciudadanía- como que defendemos intereses, más que principios”, aseguró.

Inmigración

Respecto a la situación migratoria, lamentó la crisis en Venezuela y que estuvo bien recibir inmigrantes, pero que ahora “la casa se llenó”.



“Chile ya no tiene más capacidad, la casa se llenó y nosotros como dueños de casa tenemos derecho a varias cosas, primero a decidir a cuántas personas podemos invitar, segundo decidir quién entra a mi casa y tercero, decidir a quién saco de mi casa si se portó mal”, declaró.

Estado y Salud

Sobre el tamaño del Estado, Desbordes dijo que está a favor de impulsar un plan de salud universal y que las isapres funciones como “planes de segundo piso”.

“No soy contrario a las Isapres, pero creo que deberíamos tener un plan universal de salud, donde todo nuestros 7% vayan a un fondo solidario y más 200 millones de dólares al año, construyamos en un plan universal de salud, que es lo que tiene Inglaterra y Holanda”, explicó.

“Construiría muchos más hospitales concesionados (…) yo no le tengo miedo a un hospital concesionado. Necesitamos más Aduana, más policías, más fiscales”, agregó.

La Araucanía

Consultado sobre la situación en La Araucanía, Desbordes llamó a cumplir todos los compromisos con los Pueblos Originarios y se refirió a la muerte de Pablo Marchant durante un operativo de Carabineros, tras el ataque a un fundo de Forestal Mininco en Carahue, donde criticó que se hagan marchas en honor al fallecido y llamó a defender la labor de las policías.

“Salen las marchas y lo tratan de víctima, si yo me agarro una M16 y una capucha asuma las consecuencias, yo me estoy poniendo en una situación de que al policía dispare y muera, no es el culpable el policía, como se pretende hoy día. El carabinero hizo su pega y esa es su labor por una orden judicial de proteger. Hay que enfrentar con fuerza estos grupos, con la fuerza que nos da el Estado de Derecho, sin salirse de la ley. Si el tipo está armado con una M16 y el carabinero con una UZI, hay desproporción, porque el M16 atraviesa el chaleco antibalas como mantequilla”, sostuvo.

En la misma línea, aprovechó de rechazar la declaración de la Convención Constitucional que llamó a liberar a los presos del estallido social y a los” presos políticos mapuches” que hay desde 2001 en el Wallmapu.

“Son delincuentes, son personas que han cometido graves delitos. En un estado de derecho la violencia no puede ser una herramienta política, no la validemos por ningún motivo. Van 10 carabineros heridos de bala en los últimos meses, 2 fallecidos”, añadió.

Narcotráfico

En este tema, Desbordes hizo un llamado a concentrar la batalla en drogas más complejas que la marihuana, enfocando la labor de la autoridad en la cocaína y la pasta base.

“Creo que hay que darle una vuelta a la marihuana, estamos usando 2/3 de los recursos de la policía y el Ministerio Público en la marihuana. Si eres pobre, en la población el narco te quiere vender la pasta base y arriba el narco te quiere vender cocaína”, indicó.

“El país tiene que ponerse más firme, seguir la ruta a ese dinero es fundamental”, añadió.

Entrevista completa