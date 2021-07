Tras la fallida sesión de la Convención Constitucional que debió ser suspendida durante este lunes debido a falencias técnicas y sanitarias, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, reveló que las universidades estatales enviaron una carta a la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, poniendo a disposición de la misma las instalaciones de los cuerpos estudiantiles.

Recordemos que la sesión de la Convención fue suspendida durante la tarde debido a que los convencionales no contaban con las condiciones técnicas necesarias para proceder.

Según precisó el vicepresidente de la instancia, el abogado y académico constitucionalista Jaime Bassa, “no habían oficinas si quiera para el personal administrativo que apoya la labor de quienes generan las normas jurídicas, ya sea el proceso legislativo o el proceso constituyente. No funcionaban los micrófonos, no estaban habilitados los sistemas de acreditación digital. No había alcohol gel en las oficinas. No había, en fin, una serie de disposiciones sanitarias suficientes para que el proceso constituyente operara”.

Posteriormente desde el Gobierno aseguraron que cumplirían con todas las garantías necesarias para que la Convención ejerciera un correcto funcionamiento, lo que será supervisado por la mesa directiva durante la tarde de este martes.

En ese sentido, el rector Vivaldi indicó que “las y los rectores de las Universidades públicas hemos puesto a disposición de la Convención Constitucional todas nuestras sedes e infraestructura de Arica a Puerto Williams”.

Al respecto, el vicepresidente Bassa agradeció el ofrecimiento, señalando que “estos son los gestos que el país necesita para construir una institucionalidad al servicio del interés general. Junto a la presidenta Elisa Loncon nos reuniremos mañana temprano con el rector Ennio Vivaldi, para evaluar su propuesta y garantizar el trabajo constituyente. ¡Muchas gracias!”.

“Si el Gobierno no garantiza las condiciones institucionales, técnicas y sanitarias necesarias para que la Constituyente funcione con normalidad, haremos todos los esfuerzos para construirlas desde la Convención”, sostuvo.