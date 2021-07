Durante la noche de este lunes la mesa directiva de la Convención Constitucional dio cuenta de las gestiones y conversaciones que se realizan junto al Gobierno para subsanar las falencias que se presentaron durante esta misma jornada.

Recordemos que debido a la ausencia de condiciones técnicas, la sesión debió ser suspendida, lo que generó una ola de críticas. Por ejemplo, el Partido Socialista y Apruebo Dignidad solicitaron en las últimas horas la renuncia del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa.

Al respecto se refirió la presidenta de la Convención Elisa Loncon, quien señaló que “faltaron garantías para que se iniciara el proceso, la discusión convencional. Las garantías son responsabilidades del Gobierno, son responsabilidades directas porque así lo establece la Ley”.

“Este equipo tiene que estar impecable para que nosotros podamos trabajar y nos encontramos que el edificio tampoco tiene esas condiciones básicas. El Gobierno dice que ellos están dispuestos a resolver los problemas presentados y nosotros vamos a venir”, sostuvo.

Asimismo, indicó que durante la tarde de este martes irán como mesa a realizar “el check list, que todo esté funcionando (…). No se puede sesionar si no tenemos las garantías que son vitales para iniciar este proceso”.

En tanto, el vicepresidente de la instancia, Jaime Bassa, detalló que no habían “condiciones sanitarias suficientes para que pudiéramos funcionar. En segundo lugar, no había condiciones de conectividad telemática suficiente para que pudiéramos funcionar en distintas salas, pero además, todo el soporte administrativo que está vinculado al proceso de generación de normas jurídicas, estaba en el aire”.

“No habían oficinas si quiera para el personal administrativo que apoya la labor de quienes generan las normas jurídicas, ya sea el proceso legislativo o el proceso constituyente. No funcionaban los micrófonos, no estaban habilitados los sistemas de acreditación digital. No había alcohol gel en las oficinas. No había, en fin, una serie de disposiciones sanitarias suficientes para que el proceso constituyente operara”, adujo.

Asimismo, precisó que durante la mañana de este lunes tuvieron “una dirección de coordinación donde se nos aseguró que esas condiciones iban a estar y no estuvieron”.

“Tuvimos una reunión esta mañana, una reunión larga donde coordinamos estos asuntos y se nos aseguró que estando en el hemiciclo íbamos a poder sentarnos en la testera, prender el micrófono y empezar a sesionar y ni si quiera los micrófonos funcionaban”, explicó.

En esa línea, el abogado y académico responsabilizó al presidente Sebastián Piñera por las falencias, asegurando que “el primer responsable de esto, por expreso mandato de la Constitución, es el Presidente de la República. Él, por mandato constitucional, tiene la obligación de establecer las condiciones necesarias, económicas, financieras, institucionales y también sanitarias para que podamos hacer nuestro trabajo de cara al pueblo”.

Sobre las gestiones acordadas, detalló que realizaron un listado que fue entregado al “Ejecutivo representado por el subsecretario. El subsecretario se comprometió a cumplir con todas las exigencias que nosotros como mesa formulamos y esas se van a implementar durante el día de mañana”.

“Nosotros durante la tarde de mañana martes vamos a venir a evaluar y fiscalizar que efectivamente el Gobierno cumpla con la palabra que ha empeñado y mientras tanto, durante la mañana (…) vamos a iniciar los procesos”, adujo.

Ejecutivo reconoce “imprevistos”

Por su parte, el subsecretario general de la Presidencia, Máximo Pavez, reconoció que “hubo imprevistos del punto de vista técnico y esas son cosas que nosotros vamos a solucionar. Hemos venido a dar las explicaciones a la presidenta, hemos venido a dar las explicaciones a la mesa y a través de ella a todos los convencionales constituyentes”.

“El día de mañana vamos a reforzar toda aquella infraestructura crítica para el funcionamiento de la Convención a nivel de funcionamiento telemático, normativa sanitaria”, puntualizó.