En un fallo dividido, la Tercera Sala de la Corte Suprema resolvió que la Presidencia de la República debe entregar los correos electrónicos de Ana Lya Uriarte, exasesora de la presidenta Michelle Bachelet, referente a hechos como, el cierre del penal Punta Peuco, la renuncia de Sebastián Dávalos o el Caso Caval.

De acuerdo a la decisión del máximo tribunal del país, se decidió rechazar un recurso presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), a nombre de la Presidencia de la República, que buscaba bloquear el acceso a los correos electrónicos de Uriarte durante su periodo como asesora.



La Suprema argumentó que Uriarte no había mostrado -al menos una instancia judicial- reparos con entregar los correos electrónicos, sino que había sido la Presidencia de la República que se había negado desde mediados de 2019, considerando que ella dejó su cargo en marzo de 2018.



“La señora Uriarte no reclamó en sede judicial de la determinación que dispuso la divulgación de los mentados correos electrónicos, forzoso es concluir que dicha decisión no lesiona sus derechos y, en consecuencia, que lo decidido por el CPLT no causa agravio a la persona directamente concernida con la publicidad de la información tantas veces citada”, sostiene el fallo.

El caso se remonta a marzo de 2018, cuando el Consejo Para la Transparencia (CPLT) -en fallo dividido- aceptó una solicitud, para entregar los correos electrónicos de Uriarte respecto a tres casos: el posible cierre del penal Punta Peuco, el caso Caval y la renuncia de Sebastián Dávalos como director ad honorem del área sociocultural de La Moneda.

Tras la negativa de Presidencia, la situación se judicializó hasta este miércoles, cuando la Tercera Sala de la Suprema, con los votos de Adelita Ravanales (con un prevención), Sergio Muñoz y María Eugenia Sandoval, mientras que en contra votaron Mario Carroza y el abogado integrante Álvaro Quintanilla.