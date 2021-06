El Ministerio de Salud se encuentra trabajando en una propuesta para modificar las características del Plan Paso a Paso, la cual debería presentarse la próxima semana.

Esto, en medio de las presiones que han ejercido diversos gremios del comercio y un grupo de parlamentarios del oficialismo. Cabe recordar que ayer se aprobó prolongar el Estado de Excepción Constitucional que rige en nuestro país hasta el 30 septiembre; sin embargo, la iniciativa contó con votos en contra de congresistas de la UDI.

Estos últimos han solicitado al Gobierno que se ponga fin al toque de queda y a algunas cuarentenas, con el fin de dar mayor dinamismo a las pymes y entregar más libertades a las personas vacunadas.

Marcos Rivas, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), señaló que “estamos tremendamente preocupados no sólo por el número de contagios, sino por la salud de las pymes y los emprendedores (…) Estamos proponiéndole al Gobierno que las cuarentenas se concentren en el 88% de los contagios, que son intradomiciliarios, y con respecto a las camas UCI, el 77% son de no vacunados”.

“Como emprendedores y pymes no tenemos por qué seguir cerrando nuestros negocios en cuarentena. Nosotros no somos los focos de los contagios. No hay ninguna evidencia que pueda indicar que las pymes y los emprendedores, del mundo de los eventos, de los gimnasios, de la cultura y turismo, son foco de contagio”, agregó.

Sobre la reactivación económica que deberá enfrentar el país, Rivas indicó que “generamos el 48% de los empleos (…) No cierren las pymes, nosotros necesitamos trabajar y sacar nuestros negocios adelante. Somos parte importante de la economía, que genera empleo, que mantiene familias”.

Por su parte, el ministro de Economía, Lucas Palacios, aseguró que están escuchando distintas miradas para que el Plan Paso a Paso de viabilice de la mejor manera. “Con el avance de la vacunación y con el Pase de Movilidad, por supuesto que hay algunos sectores que yo quisiera que vayan recuperando su posibilidad de operar”, dijo.

“El 88% de los brotes se produce al interior de los hogares, porque nos relajamos, porque estamos cansados de estar expuestos a una situación anómala (…) Si queremos avanzar a una mayor situación de libertad, necesitamos que todos seamos responsables”, añadió el secretario de Estado.

Con respecto al proyecto de “4×3” presentado en la Cámara de Diputados, Palacios aseveró que “hay proyectos que suenan bien, pero que funcionan mal. Si no vemos todos los impactos que tienen las leyes, podemos salir trasquilados en vez de beneficiados. Tenemos que recuperar un millón de empleos y creo que eso es lo más importante”.

Finalmente, sobre los votos en contra de la UDI para prolongar el Estado de Excepción Constitucional, el ministro dijo que “yo no hubiera votado igual, yo hubiera votado a favor de tener las herramientas para poder extender el Estado de Excepción, porque hay que ser responsables. Hay que reactivar la sociedad, y la sociedad se reactiva con personas sanas”.