La mañana de este martes, el alcalde de Recoleta y precandidato presidencial del PC, Daniel Jadue, manifestó sus dudas respecto al regreso del voto obligatorio, iniciativa que se discute en el Congreso.

Aquello luego de la gran abstención que se registró en la segunda vuelta de gobernadores del fin de semana, cuando menos de dos de cada diez chilenos acudieron a las urnas a sufragar, un 19,61% del padrón.

“Siempre hemos sido partidarios del voto obligatorio, pero no sé si este es el momento, porque el voto obligatorio nace como parte de una transacción entre el Estado y el pueblo, en donde el pueblo da lealtad, impuestos y participación a cambio de protección”, dijo el jefe comunal.

“Entonces, cuando tenemos un Estado que no juega ningún rol casi en la vida de la ciudadanía lo encuentro muy difícil”, explicó Jadue.

“Esto es parte de una construcción que hay que hacer de cara al futuro, en esta transacción que nace desde el inicio del Estado nacional, cuando el rey entregaba protección a cambio de lealtad e impuestos”, añadió.

Desde su perspectiva, esa relación hoy está “rota” en la sociedad chilena.

“La gente dice ‘¿por qué voy a participar si del Estado, del sistema político, no recibo nada, no recibió protección, no me cuidan, no tengo derecho a salud, a la educación?’ Ahí hay un tema que hay que reflexionar”, aseguró Jadue.

Sumado a ello, el precandidato también recalcó que el proyecto es una imposición y que el voto voluntario fue una transacción de la derecha “cuando queríamos avanzar en la misma línea”.

Hablando de la Convención Constituyente, que debe sentar las bases y luego redactar una propuesta de Carta Magna, Jadue señaló en el contacto que ese organismo “tiene que terminar de abordar estos temas, porque ellos plantean la posibilidad del nuevo Chile”.

Este martes, la Cámara de Diputados votará el proyecto de reforma constitucional que restablece el voto obligatorio en Chile. Se necesitan 92 votos para que la idea vea la luz verde en esa instancia.