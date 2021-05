El posible acuerdo entre el Partido Socialista con el Frente Amplio para ir a primarias fracasó estrepitosamente este miércoles, luego que los dirigentes no lograran llegar a un acuerdo.

Desde el PS se acusó al Partido Comunista, Convergencia Social y Acción Humanista, de no autorizar las firmas para concretar el acuerdo, luego que la tienda que lidera Álvaro Elizalde pusiera sobre la mesa ir junto al PDD y el Partido Liberal.

De esta forma, el Partido Socialista se quedó sin ir a primarias con el Frente Amplio, que era la gran apuesta política de Elizalde.

La información la confirmó la candidata presidencial del PS, PPD, PL y Nuevo Trato, Paula Narváez, asegurando que “lamentablemente nuestros esfuerzos honestos, anclados realmente en el interés superior del país de construir unidad, se la ha farreado el Frente Amplio y el Partido Comunista”.

La abanderada del PS acusó que fueron “notificados de un veto a quienes han apoyado hoy día mi candidatura”. En la misma línea, Narváez añadió que “con qué derecho vetan a fuerzas democráticas, en un proceso democrático abierto y transparente”.

La candidata presidencial socialista fue más allá, y sostuvo que “se necesita tener el mismo discurso en lo privado y lo público”.

“Ellos se han farreado esta oportunidad y no dan garantías de gobernabilidad para Chile, porque se necesita seriedad, se necesita honrar la palabra, se necesita ser transparentes”, expresó.

Por último, aseguró que participarán de las primarias, sin detallar si será con el Partido Radical, y que estarán en la papeleta para competir en las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

Sin embargo, según ha trascendido, no es el bloque completo del Frente Amplio el que ha vetado el acuerdo, sino que sería sólo por parte de Convergencia Social, que rechaza la inclusión del PDD, junto al PC y Acción Humanista.

Así lo deslizó en Twiiter la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, quien sostuvo que ellos están por las primarias amplias y que ese fue el compromiso para apoyar la candidatura de Gabriel Boric.

Juntamos firmas con un objetivo claro liderado por @gabrielboric. No es tiempo de exclusiones, tenemos la oportunidad de transformar Chile y construir mayoria, que sea el pueblo el que decida. No nos equivoquemos, la oportunidad es la primaria amplia. Esto no ha terminado.

— Catalina Pérez Diputada (@CatalinaPerezS) May 20, 2021