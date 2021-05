El precandidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, se refirió este miércoles a la situación de Unidad Constituyente, asegurando que no le agrada la idea de participar en primarias con la DC y el PPD.

Sobre las primarias, aseguró que hasta el momento habrían tres inscritos Gabriel Boric (Convergencia Social), Jaime Mulet (FRVS) y él mismo, indicando que aunque la invitación está abierta, no contempla un programa de Gobierno con el PPD y la DC.

“Si bien la invitación sigue siendo abierta, créame que no puedo imaginarme una primaria con Heraldo (Muñoz) y con Ximena. Paula ha sido muy respetuosa, el PS ha sido muy respetuoso. Ese pacto sería una pésima señal para Chile”, aseguró.

Sobre la situación de la DC, Jadue aseguró que no existen las “candidaturas de emergencia”, porque las candidaturas deben ser determinadas por el pueblo.

“No hay candidaturas de emergencia. No hay, no existen, las candidaturas deben ser puestas por el pueblo de Chile y en virtud de un proceso de acumulación de confianzas, de fuerzas, que efectivamente hagan sentir que las transformaciones que el pueblo de Chile quiere y son posibles”, aseguró en entrevista con Radio Infinita.

En la misma línea, destacó positivamente que la senadora Yasna Provoste haya declinado aceptar la propuesta de la directiva de la DC, para que asumiera la candidatura presidencial del partido en desmedro de Rincón.

“Están buscando candidaturas de emergencia para poner sobre la mesa, yo creo que eso es un error. Yo por eso valoro tanto, porque además la conozco y además la respeto, la actitud que tomó Yasna Provoste. Efectivamente esto no es un juego, no es un juego de máscaras como lo han hecho algunos que hablan de la unidad, pero hacen todo lo contrario. En particular como el PPD y la directiva de la DC”, añadió.

Al PPD y la DC “les fue pésimo”

Además, de referirse a la situación interna de la DC, Jadue también criticó a partidos que dejaron el Frente Amplio o de Unidad para el Cambio y aseguró que la actitud del PPD y la DC cambió, tras los resultados de la mega elección.

“Si usted me pregunta lo que pensaba el PS el viernes y lo que piensa hoy día es lo mismo, más allá que tuvieran en Unidad Constituyente. Aquí los que están en peor situación son los que hace dos meses se arrancaron del Frente Amplio y de Unidad para el cambio, y hablo del PRO, de Nuevo Trato, pensando que con Unidad Constituyente les iba a ir mejor y vieron un desastre completo. Cuán arrepentidos deben estar (…) Aquí quiénes han cambiado de posición son el PPD y la DC, que miran desde otra perspectiva hoy día porque les fue pésimo”, sostuvo a radio Pauta.