La presidenta del Senado, Yasna Provoste, manifestó su rechazó a la actitud de la Democracia Cristiana por insistir en que participara de las primarias presidenciales, debido a la opinión positiva de la ciudadana a su favor.

“Creo que este llamado no hace más que constatar la total perdida de sentido y conexión con la realidad que la actual dirección de la Democracia Cristiana ha demostrado y que tiene un punto culmine en el desastroso resultado electoral del fin de semana recién pasado, el cual los mismos dirigentes intentan disfrazar”, argumentó.

Agregó que “esta manera de actuar refleja una irresponsabilidad para la cual no estoy disponible. No sólo me parece una falta de respeto conmigo y con la senadora Rincón. Me parece una falta de respeto con Chile”.