En un nuevo episodio del reality de Canal 13, ‘¿Ganar o servir?’, se liberó un adelanto donde se mostró un fuerte altercado entre la comunicadora Faloon Larraguibel y sus compañeras Oriana Marzoli y Fran Maira.

Pese a que antes del estreno del programa se había mostrado parte del conflicto, fue recién ahora que se dilucidó cómo se originó.

Según se pudo ver en las imágenes, los participantes del reality estaba en una actividad donde los sirvientes debían bañar y limpiar a sus respectivos señores. Por ello, la venezolana se encontraba lavando los pies de Larraguibel.

En un momento, la exanimadora de Sabores le dice “ya, suficiente con eso” y ante la insistencia de Marzoli subió el volumen de su voz: “Suficiente dije. No me sostengas”.

Tras ello, en un movimiento que no se vio en pantalla, Marzoli le advirtió: “No me pegues, a mí patadas no me des, no me vuelvas a tocar”. Fue esta acusación la que encendió el enojo en Faloon, quien se levantó de la tina donde estaba para enfrentarla a Oriana.

“Eres una mentirosa”, le dijo evidentemente enojada mientras Marzoli le decía “ordinaria”. “Mentirosa, vas a tener que hacer toda esta semana lo que yo te ordene”, le espetó Larraguibel visiblemente molesta.

Mientras este cruce ocurría, sus compañeros de encierro atestiguaban el altercado, momento en que Fran Maira intentó intervenir para calmar la situación: “Ya, pero tu igual andai buscando”, le alcanzó a decir antes de ser interrumpida por Faloon.

“¡Cállate tú!”, le gritó a Maira, lo que le molestó a la ex Gran Hermano. “¡No me hagas callar, que te haz imaginado, ubícate, hueona (sic), que te creí ¿La reina? Te creí leyenda ridícula”, le espetó.

Cabe mencionar que el enfrentamiento será visto por completo en el próximo episodio del reality.