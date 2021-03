La Cámara de Diputadas y Diputados suspendió hasta mañana la votación del proyecto que establece un royalty minero.

Por cerca de dos horas se extendió el debate de la moción parlamentaria que busca establecer un royalty de 3%; una compensación al Estado por la extracción de cobre y litio.

El tiempo transcurrido cumplió el plazo que estaba establecido para la sesión de Sala en la Cámara.

No obstante, quedaron 38 legisladores inscritos para intervenir en esta discusión que se va a retomar mañana en una sesión que comienza a las 10:00 horas.

Aunque la sesión de hoy no solo se suspendió por tiempo, sino que también, porque no se informó que 20 parlamentarios y parlamentarias no iban a poder intervenir ni votar vía telemática.

La razón fue problema técnico con la actualización de los iPhone; teléfonos móviles que usan los diputados para esta modalidad a distancia.