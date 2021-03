Este viernes el diputado Rodrigo González (PPD), en conversación con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, se refirió a una presunta relación entre Enjoy y el Presidente de la República, Sebastián Piñera, a través de “una Superintendencia sumamente concesiva y permisiva con Enjoy”, según sus propias palabras.

Según señaló el diputado González explicó: “Resulta que apareció en la prensa repentinamente la información de la reorganización de Enjoy, cosa que fue bastante sorpresiva, no obstante que en los círculos digamos más informados se sabía que Enjoy estaba con dificultades económico-financieras”.

“Pero que de repente se reorganizara Enjoy, o sea que estuviera a punto de quebrarse… o sea, es una empresa que está en quiebra prácticamente y pide su reorganización, se sacó, digamos, una gran inquietud”, sostuvo.

Agregó que en ese contexto tomó la iniciativa “de invitar a varios diputados y diputadas para formar una comisión investigadora. ¿Por qué Enjoy estaba en reorganización? ¿Cuál era la situación que había generado la catástrofe de insolvencia de esta empresa y cómo esto iba a afectar los intereses municipales de la Municipalidad de Viña pero también de los municipios de Pucón, de Puerto Varas, de Coquimbo”.

“Iban a ser muy afectados, porque esta reorganización significaba que los ingresos ya no iban a llegar a los municipios, tampoco a los gobiernos regional y al fisco, y por lo tanto iba a haber un descimiento y un daño muy grande a varias regiones del país con recursos que pertenecen al erario público, son recursos fiscales, porque (…) los juegos están prohibidos en Chile y solamente se explotan bajo autorización legal y licencias o concesiones que se entregan en virtud de la ley”, explicó.

En esa línea, detalló que “entonces empezamos a investigar, se constituye la comisión investigadora, se aprueba y empezamos a investigar y ahí aparecen una serie de antecedentes muy graves sobre la forma como se produce la quiebra de Enjoy y cuáles son las razones de la insolvencia”.

“Ellos dijeron ‘mira, nosotros estamos quebrando ahora porque el estallido social generó un gran daño en la actividad de los casinos, pero además después vino la pandemia y tuvimos que paralizar por el decreto de zona de catástrofe o zonas de emergencia y entonces se paralizaron las entradas de los casinos”, abundó.

Sobre lo mismo, indicó que “la investigación dio a luz, pero con una claridad meridiana, que no tenía ninguna relación la quiebra de Enjoy con la pandemia ni con el Estallido Social, porque eso provenía por lo menos dos años antes, donde la Superintendencia de Casinos no había investigado suficientemente o no había querido investigar —lo que es altamente probable— la situación en que estaba la empresa para haberle entregado en el año 2018 la concesión de los cuatro o los cinco casinos municipales y posteriormente haberle autorizado la compra de dos casinos: uno en Los Ángeles, otro en San Antonio”.

“Entonces, ¿Qué lo que veíamos ahí?, una Superintendencia sumamente concesiva y permisiva con Enjoy que había autorizado la entrega de licencias a una entrega prácticamente en quiebra y que había hecho ofertas que se llaman ‘temerarias’ o sea, ofertas que eran imposibles de cumplir porque la única intención que tenía Enjoy era de apropiarse de el monopolio o del control mayoritario del mercado de los casinos en Chile”, adujo.

Explicó que “para dejar fuera a los competidores, habían hecho ofertas que de ninguna manera, de acuerdo a ningún cálculo económico, iban a poder financiarse ni la empresa iba a poder responder. Aprovecharon en ese tiempo de comprar el gran, el gran casino, casino máximo de América Latina que es el Conrad de Uruguay (…), de Punta del Este”.

A continuación, el diputado González se pregunta por qué la empresa había hecho “todas esta faramalla de aparente situación de quiebra en el estallido y qué lo que estaba pasando y qué cosas irregulares habían allí”.

“De ahí surgen una serie de antecedentes que son los que hemos denunciado. La total falta de cumplimiento de sus deberes y de control de los intereses públicos por parte de la Superintendencia de Casinos. La total permisividad e indolencia, silencio , en relación con las irregularidades que había cometido Enjoy de parte de la Superintendencia y la forma de fiscalización de los organismos públicos en relación con una industria hiper millonaria de multimillonarios donde además la empresa iba a empezar a aparecer vinculada con los intereses del fideicomisito ciego o más bien tuerto del Presidente de la República, Sebastián Piñera”, puntualizó.

Continúa escuchando la entrevista entera aquí: