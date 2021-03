El coordinador de la macrozona sur del Gobierno, Cristián Barra, presentó su renuncia a dicho puesto luego de una polémica entrevista.

Mediante un comunicado, el Ministerio del Interior informó que se aceptó la dimisión e informó que asumirá Loreto Silva, exministra de Obras Públicas en el primer gobierno de Sebastián Piñera, como asesora presidencial en la macrozona sur.

La labor de Silva, quien también fue presidenta del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), estará centrada en “en materias relativas a la coordinación legal del trabajo del Gobierno en la macrozona sur, para lo cual trabajará en conjunto a los intendentes, gobernadores y equipos jurídicos de la zona”.

“El Gobierno agradece la labor y el compromiso de Cristián Barra durante el tiempo que se desempeñó en su cargo”, se agregó.

La salida de Barra nació a partir de un diálogo publicado este domingo en El Mercurio, donde el exjefe de Estadio Seguro señaló que a las Fuerzas Armadas les faltaba voluntad para actuar en los hechos de violencia que ocurren en esa zona.

“Tiene que haber un afán de colaborar, y esa colaboración la he visto siempre más bien entorpecida que favorecida (…) Me toca reunirme con ellos como jefes de la defensa en las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera”, aseveró, al mismo tiempo que afirmó que “falta voluntad” al seguir latentes traumas del pasado.

Además, declaró que “hoy nadie en Chile puede discutir que lo que hay en Temucuicui son plantaciones de drogas para hacer negocios de narcotráfico (…) Hay cinco grupos principales (en La Araucanía) que corresponden a realidades de narcotráfico, robo de madera, de delitos de usurpación, de chantaje, de presiones”.

Prokurica dio espaldarazo a FF.AA.

Sus dichos sobre las Fuerzas Armadas causaron polémica y fue el propio ministro de Defensa, Baldo Prokurica, quien salió a defender a las instituciones castrenses.

Prokurica, que hoy también es ministro del Interior subrogante ante la covid-19 de Rodrigo Delgado, destacó “el compromiso y voluntad que han tenido nuestras Fuerzas Armadas”, durante el Estado de Excepción por la pandemia.

Tras ello, hizo el punto de que, en el marco de dicho estado, las FF.AA. solo pueden abocarse a labores de “logística, planificación, equipamiento y de apoyo a las policías” y que así lo plantea la legislación.

“Nuestra legislación establece que la labor del orden público y seguridad corresponden a Carabineros y la PDI“, añadió.

A renglón seguido, dijo que “hace tres semanas el presidente Sebastián Piñera le pidió al ministro del Interior y a los altos mandos de las policías viajar a la macrozona sur, con la finalidad de fortalecer la coordinación entre las policías y los jefes de la Defensa Nacional de las regiones respectivas”.

“Esto se concretó en diversas medidas de apoyo de las Fuerzas Armadas a las policías, entre los que se cuentan patrullajes mixtos, transferencias de vehículos blindados, tecnología y logística, las que han dado buenos resultados“, cerró.