Reacciones de múltiples sectores dejaron los dichos del delegado presidencial de la macrozona sur, Cristián Barra, quien en una entrevista con El Mercurio señaló la existencia de narcotráfico en La Araucanía por parte de dirigentes de la causa territorial mapuche.

“Hoy nadie en Chile puede discutir que lo que hay en Temucuicui son plantaciones de drogas para hacer negocios de narcotráfico (…) Hay cinco grupos principales (en La Araucanía) que corresponden a realidades de narcotráfico, robo de madera, de delitos de usurpación, de chantaje, de presiones”, dijo.

Además, debido a las críticas que recibió respecto a su ausencia durante ataques incendiarios, señaló falta voluntad por parte de las Fuerzas Armadas para enfrentar los conflictos que se desarrollan en aquella zona.

“Tiene que haber un afán de colaborar, y esa colaboración la he visto siempre más bien entorpecida que favorecida (…) Me toca reunirme con ellos como jefes de la defensa en las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera”, aseveró, al mismo tiempo que afirmó que “falta voluntad” al seguir latentes traumas del pasado.

Ante esto, se generaron distintas reacciones de múltiples sectores.

Márcala Sandoval, vicepresidenta de Revolución Democrática, indicó que los comentarios realizados por el delegado aumentan la violencia y que se le debe destituir de su cargo.

Por otro lado, diputado de la Región de La Araucanía y de Renovación Nacional, Miguel Mellado, expresó que la crítica es injusta y que el Gobierno es quien debe darle las atribuciones a las Fuerzas Armadas.

El diputado Gabriel Siber, del Partido Demócrata Cristiano, señaló que se debe investigar bien sobre los comentarios del delegado y que La Araucanía es una zona esencial.

Por su parte, Rodolfo Codina, presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de la Defensa Nacional, indicó que el empleo de la fuerza debe ajustarse a la normativa vigente y que “lo expresado por el señor Cristian Barra, parece más bien una disculpa liviana a los pobres resultados que se han obtenido en el combate a la violencia en la macrozona de La Araucanía en el último tiempo”.

Cristián Barra también advirtió, aunque sin pruebas, de una existencia de grupos guerrilleros en la zona, que podrían asimilarse a las FARC en Colombia.