El ministro Baldo Prokurica, titular de Defensa y que hoy también ejerce como subrogante de Interior ante el contagio de covid-19 de Rodrigo Delgado, se refirió este domingo a los dichos del coordinador de la macrozona sur del Gobierno, Cristián Barra.

En conversación con El Mercurio, Barra criticó la disposición de las Fuerzas Armadas para participar en la lucha contra los hechos de violencia ocurridos en La Araucanía.

“Tiene que haber un afán de colaborar, y esa colaboración la he visto siempre más bien entorpecida que favorecida (…) Me toca reunirme con ellos como jefes de la defensa en las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera”, aseveró, al mismo tiempo que afirmó que “falta voluntad” al seguir latentes traumas del pasado.

Al respecto, Prokurica destacó “el compromiso y voluntad que han tenido nuestras Fuerzas Armadas y de Orden y de Seguridad durante del Estado de Excepción decretado por la pandemia del coronavirus”.

“Todos hemos sido testigos del profesionalismo, entrega y abnegado servicio que han mostrado durante un año más de 30 mil efectivos de las Fuerzas Armadas, cumpliendo diversas labores de apoyo a la comunidad, participando en patrullajes al alero del Decreto Supremo 265 que ayudan a combatir los delitos de narcotráfico, crimen organizado y tráfico ilegal de migrantes y trata de personas en la Frontera Norte, apoyando activamente en las fiscalizaciones de las normas sanitarias, en los traslados de pacientes y vacunas, entre otras acciones de servicio a la comunidad”, aseveró.

Sin embargo, hizo el punto que las Fuerzas Armadas, en el marco del Estado de Excepción, solo pueden abocarse a labores de “logística, planificación, equipamiento y de apoyo a las policías” y que así lo plantea la legislación.

“Nuestra legislación establece que la labor del orden público y seguridad corresponden a Carabineros y la PDI“, añadió.

Junto con ello, declaró que “hace tres semanas el presidente Sebastián Piñera le pidió al ministro del Interior y a los altos mandos de las policías viajar a la macrozona sur, con la finalidad de fortalecer la coordinación entre las policías y los jefes de la Defensa Nacional de las regiones respectivas”.

“Esto se concretó en diversas medidas de apoyo de las Fuerzas Armadas a las policías, entre los que se cuentan patrullajes mixtos, transferencias de vehículos blindados, tecnología y logística, las que han dado buenos resultados“, cerró.